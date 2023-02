Joanna Sinkiewicz z nową rolą w CBRE

– Sektor magazynowy to jeden z najdynamiczniej rozwijających się obszarów nieruchomości komercyjnych. Jesteśmy liderem w tej dziedzinie i konsekwentnie się rozwijamy, aby zapewnić klientom najwyższą jakość naszych usług. Zmiany personalne, na które się zdecydowaliśmy, pozwolą nam na osiągnięcie jeszcze lepszych wyników. Joanna Sinkiewicz obejmie rolę szefowej działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w Polsce, którą będzie łączyć z rolą w regionie. Zmiany te wzmocnią nasz zespół i pozwolą na wypracowanie synergii pomiędzy regionem CEE a Polską – mówi Daniel Bienias, dyrektor zarządzający CBRE w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Joanna Sinkiewicz dołączyła do CBRE w 2022 roku obejmując stanowisko Head of Industrial & Logistisc CEE. Do tej pory odpowiadała za koordynację działań i inicjatyw z sektora przemysłowo-logistycznego, w 8 krajach regionu CEE, budowanie relacji biznesowych z klientami firmy i poszukiwanie najemców zainteresowanych rozwojem biznesu w regionie CEE. Joanna z sukcesem przyczyniła się do wzmocnienia regionalnych struktur firmy i maksymalizacji korzyści dla klientów płynących z obecności na wszystkich kluczowych rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od lutego br. oprócz regionalnych obowiązków, Joanna będzie odpowiedzialna także za kierowanie pracami kilkudziesięcioosobowego zespołu w Polsce oraz rozwojem tej części biznesu CBRE w naszym kraju.

Joanna Sinkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z najemcami z różnych branż, w tym m.in. logistycznej, dystrybucyjnej, farmaceutycznej, produkcyjnej. Pracowała dla takich firm jak Allegro, Coca-Cola, Damco, Euro-Net, FM Logistic, Inpost, Junghenrich, Medivet, Panalpina, Phoenix Pharma, Sonoco, TRW, Unisourse czy UPS.

Przed dołączeniem do CBRE, Joanna Sinkiewicz pełniła funkcję partnera i dyrektora działu powierzchni magazynowych w regionie CEE w firmie Cushman&Wakefield oraz dyrektora Agencji Przemysłowej i Logistycznej w Polsce. Joanna jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, ze specjalizacją z zakresu gospodarki nieruchomościami. Posiada tytuł Dyplomowanego Specjalisty Komercyjnych Inwestycji (CCIM) oraz należy do stowarzyszenia doradców na rynku nieruchomości SIOR (Society of Industrial Office Realtors).