JOKR chce dostarczyć zakupy w 15 minut. Tworzy darkstores

fot. Jokr



JOKR, wspierany przez SoftBank, Tiger Global, HV Capital oraz polski fundusz Market One Capital, uruchamia platformę umożliwiającą zakupy online z 15-minutową dostawą.

JOKR tworzy sieć lokalnych “darkstores” czyli miejskich magazynów zlokalizowanych w wybranych dzielnicach - dzięki którym dostarczy zamówienia w ciągu 15 minut. Dzięki technologii JOKR będzie mógł dopasować asortyment i ofertę do potrzeb mieszkańców danej okolicy. Jednym z pierwszych miast, w których JOKR rozpocznie działalność, jest Warszawa. JOKR został założony przez Ralfa Wenzla, byłego członka zarządu SoftBank i Delivery Hero oraz twórcę firmy Foodpanda, którego wspiera doświadczony zespół zarządzający. Wśród współzałożycieli platformy jest Piotr Lagowski, który odpowiada za rozwój firmy w Europie Centralnej i Afryce. Wcześniej budował i rozwijał takie firmy jak Foodpanda (Delivery Hero), Quandoo czy WeWork.



JOKR działa w Mexico City (Meksyk), Limie (Peru) i São Paolo (Brazylia). W planach jest ekspansja, m.in. w Nowym Jorku (USA), Bogocie (Kolumbia), a także w kolejnych miastach Europy i Ameryki Łacińskiej.



Polski zespół prowadzi intensywną rekrutację do warszawskiego oddziału. Poszukiwany jest m.in. General Manager. - W ciągu najbliższych miesięcy chcemy zatrudnić kolejne kilkadziesiąt osób - z którymi wspólnie zmienimy zasady gry w zakresie błyskawicznych dostaw online w Polsce - podkreśla Piotr Lagowski, Co-Founder JOKR.



Światowy rynek handlu detalicznego wart jest 8 bilionów dolarów, z czego tylko około 3 proc. stanowią zakupy online. - Zapewniamy małym firmom dostęp do szerokiego grona konsumentów, poprzez demokratyzację handlu detalicznego - wyjaśnia Piotr Lagowski, Co-Founder JOKR.



JOKR jest wspierany przez fundusz HV Capital, który zainwestował już w około 200 firm, w tym m.in w Zalando, Delivery Hero, Westwing czy Flixbus. Kolejny to Tiger Global, który wsparł setki spółek w ponad 30 krajach - m.in. w Facebook, LinkedIn, Spotify, Stripe, czy też polski Pracuj.pl. Wśród inwestorów znalazł się także południowo-amerykański oddział Softbanku, w którego portfolio znajdują się m.in. Alibaba, Uber, TikTok, Nvidia czy Tier Mobility. Do grona inwestorów wspierających projekt dołączył również polski fundusz VC Market One Capital (MOC), który zainwestował m.in. w Tier Mobility, Packhelp, Genially a wcześniej w Docplanner czy Brainly.