JOKR uruchamia Warszawę. Plany ekspansji obejmują gęsto zaludnione miasta Polski

fot, JOKR uruchamia usługi w kolejnych dzielnicach Warszawy

W zakupy spożywcze online z natychmiastową dostawą od początku pandemii globalnie zainwestowano ponad 15 miliardów dolarów. W Polsce ten segment zamierza zagospodarować JOKR, aplikacja do codziennych zakupów z dostawą w 15 minut, która działa już w 9 dzielnicach Warszawy. Firma id końca wakacji planuje działać w 20 dzielnicach w Warszawie oraz rozpocząć ekspansję do innych miast.

Celem JOKR, nowego gracza na polskim rynku e-grocery, jest zmiana nawyków konsumentów. Według analiz PWC wartość rynku online do 2026 roku ma osiągnąć 162 mld zł (12 proc. wzrostu rocznie), z czego dostawy zakupów spożywczych będą rosnąć najszybciej (o 20 proc. w 2021).

- Nasz cel jest prosty: chcemy szybko i tanio dostarczać klientom te produkty, których naprawdę potrzebują, zapewniając im przy tym najlepsze na rynku doświadczenia" mówi Piotr Lagowski, współzałożyciel JOKR. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi analitycznych wiemy czego szukają nie tylko w skali danego miasta, ale nawet poszczególnych dzielnic - dodaje.

Firma oferuje szeroką gamę produktów dostarczanych do klientów z położonych w poszczególnych dzielnicach mikro-magazynów. Dzięki temu może oferować dostawy w 15 minut od złożenia zamówienia przez aplikację - codziennie, również w weekendy i dni wolne od handlu. Co ważne, JOKR nie działa jako "marketplace", zbierając oferty innych firm, ale jako detalista. Pozwala to na optymalizację kosztów operacyjnych, eliminację pośredników oraz współpracę bezpośrednio z dostawcami, co umożliwia utrzymanie cen na poziomie tradycyjnych sklepów stacjonarnych, brak minimalnej wartości zamówienia oraz darmową dostawę.

Oprócz artykułów spożywczych firma posiada w sprzedaży produkty codziennego użytku, których ludzie często używają i potrzebują, a dziś zazwyczaj szukają ich w osiedlowych sklepach. "Chcemy być postrzegani jako dodatkowa lodówka. Jeśli ktoś w trakcie pieczenia ciasta zorientuje się, że brakuje mu masła, to może je zamówić, a my dostarczymy je w 15 minut - mówi Piotr Lagowski.

Firma stawia na lokalne specjały, dlatego blisko współpracuje z małymi dostawcami, aby być w stanie dostarczać popularne w danej okolicy produkty w konkurencyjnych cenach. Oprócz tego ma w ofercie towary znanych marek. W efekcie koszyk zakupowy konsumentów ewoluuje. Nowi klienci zazwyczaj dokonują spontanicznych zakupów (zwłaszcza napoje, słodycze i przekąski) lub uzupełniających (np. mleko czy jajka), lecz z czasem zamawiają coraz częściej i więcej tradycyjnych pozycji, zwiększając wartość zamówienia.