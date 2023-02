Joom Marketplace i BaseLinker łączą siły. Baza większa o 400 mln klientów

● Integracja Joom Marketplace z BaseLinker, polskim systemem zarządzania handlem elektronicznym, dla lokalnych e-sklepów oznacza szerszy dostęp do globalnej, liczącej ponad 400 milionów klientów, bazy.

● Prowizje od sprzedaży pobierane od przedsiębiorców, którzy do 1 marca dołączą do platformy Joom Marketplace poprzez BaseLinker, zostaną obniżone do 0% w pierwszym miesiącu.

Kacper Rozenbaum, od listopada 2022 roku Head of Strategic Partnerships w BaseLinker powiedział: „Joom to najnowsza integracja dostępna dla sprzedawców BaseLinker. Globalny zasięg Joom i jego siła w kanale mobile sprawia, że jest to wyjątkowa szansa na dostęp do nowych rynków i klientów. Ma to duże znaczenie szczególnie teraz, gdy rozwój e-commerce w niektórych krajach europejskich spowalnia. Dzięki BaseLinker sprzedawcy mogą bezproblemowo dodać Joom do swoich kanałów sprzedaży i sprawnie monitorować oraz zarządzać zamówieniami”.

Rozwiązanie BaseLinker sprawia, że proces umiędzynarodowienia sprzedaży staje się niezwykle prosty. Jeśli tylko oferowane produkty spełnią wymagania określone przez BaseLinker zostaną, za pomocą kilku kliknięć, automatycznie uwzględnione w powiązanych marketplace'ach. A Joom zadba o kompleksową obsługę klienta – przyjmowanie zamówień, logistykę, przekazywanie dodatkowych informacji czy wyjaśnianie ewentualnych problemów. Drugim obszarem są relacje z influencerami poprzez Influencer Program. Jest to platforma społecznościowa Joom, dzięki której sprzedawca może promować wybrany produkt wybierając wcześniej odpowiedniego dla siebie influencera. Ten, w zamian za otrzymanie i możliwość przetestowania produktu, wystawia mu recenzję. Integracja pozwala także na lokalizację treści i promocję

Irina Pushkevich, Head of Business Development na Europę w Joom, skomentowała: „Jesteśmy zachwyceni, że możemy stać się częścią sieci BaseLinker, co pozwoli nam zaoferować większej liczbie europejskich sprzedawców internetowych dostęp do zupełnie nowych klientów na całym świecie. Pomimo dużej konkurencyjności na rynku europejskim, widzimy wielki potencjał wśród polskich sprzedawców. Aby pomóc im w zdobyciu nowych klientów, Joom zapewni im wsparcie na szeroką skalę w kluczowych krajach, takich jak Niemcy, Austria, Francja, Hiszpania, Rumunia itp. W przyszłości planujemy również uruchomić dostosowane do potrzeb polskich sprzedawców rozwiązanie logistyczne w ich kluczowych krajach sprzedaży”.

Joom Marketplace jest jednym z biznesów Joom, międzynarodowej grupy firm z branży e-commerce i fintech, założonej w 2016 roku w Rydze na Łotwie. Oprócz Joom Marketplace, do Joom należą: Onfy, marketplace farmaceutyczny w Niemczech; Joompay, serwis fintech do codziennych transakcji finansowych w Europie; Joom Logistics, biznes świadczący usługi logistyczne, technologiczne i infrastrukturalne dla transgranicznego e-commerce; JoomPro, platforma do transgranicznego handlu hurtowego.

BaseLinker to narzędzie zaprojektowane do integracji popularnych platform marketplace, sklepów internetowych, przewoźników i narzędzi e-commerce w jednym panelu. Sprzedawcy używają BaseLinker do masowego wystawiania ofert, zarządzania zamówieniami i automatyzacji procesów. BaseLinker automatycznie zmienia statusy zamówień, wysyła wiadomości do klientów, wystawia faktury, generuje przesyłki i drukuje dokumenty. Sprzedawcy płacą na podstawie liczby zamówień w danym miesiącu, ceny zaczynają się od 9 EUR/miesiąc.