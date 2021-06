Jordi Esquinas nowym dyrektorem w IKEA Retail Polska

Jordi Esquinas nowym dyrektorem w IKEA, fot. materiały prasowe

W maju 2021 roku do IKEA Retail w Polsce dołączył Jordi Esquinas obejmując stanowisko Dyrektora ds. Działalności Komercyjnej. Jordi Esquinas jest związany z marką IKEA od ponad 20 lat.

Jordi Esquinas rozpoczął pracę z IKEA w 1998 roku. Przez dziesięć lat zajmował różne stanowiska w sklepie IKEA Badalona, a następnie dołączył do zespołu ekspansji krajowej, gdzie uczestniczył w planowaniu i otwarciach nowych sklepów w Hiszpanii i Portugalii. W 2011 roku objął stanowisko Sales Leader dla działu Kuchnia w IKEA w Madrycie.

Od 2014 roku Jordi Esquinas zdobywał doświadczenie na rynkach zagranicznych, pracując jako zastępca Country Sales Managera w Belgii, a następnie obejmując to samo stanowisko w IKEA w Wielkiej Brytanii i Irlandii. W październiku 2017 roku wrócił do IKEA w Hiszpanii jako Country Selling Manager.

Na stanowisku Dyrektora ds. Działalności Komercyjnej, Jordi Esquinas odpowiedzialny jest za cały obszar handlu IKEA Retail w Polsce.

Grupa Ingka w Polsce posiada obecnie dwanaście sklepów IKEA IKEA i 64 Punkty Odbioru Zamówień (łącznie z Punktami Mobilnymi), które zarządzane są przez IKEA Retail. Jest również właścicielem pięciu centrów handlowych zarządzanych przez Ingka Centres Polska oraz zlokalizowanego w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego Centrum Dystrybucji zaopatrującego 32 sklepy IKEA na 11 rynkach. Do Grupy Ingka należy również sześć farm wiatrowych w Polsce, które wytwarzają więcej energii odnawialnej, niż roczne zużycie energii związane z działalnością IKEA na polskim rynku.

W roku finansowym 2020 ponad 25 mln osób odwiedziło polskie sklepy IKEA, a strona IKEA.pl odnotowała ponad 154 mln wizyt.