Jula z marketami w Lubinie i Toruniu. Kupuje towary bezpośrednio od producentów. Jakie ceny?

Jula w Lubinie znajduje się w Parku Handlowym CUPRUM PARK u zbiegu ulic Komisji Edukacji Narodowej i Paderewskiego, w miejscu gdzie wcześniej znajdował się hipermarket Tesco, w którym swoje sklepy mają teraz Half Price, Rossmann, CCC, Media Expert Carrefour, Maxi Zoo, Takko, Dealz i Sinsay.

Na powierzchni około 1800 mkw. sieć zaoferuje ponad 15 000 produktów z kategorii takich jak: narzędzia i maszyny, art. budowlane, elektryka i oświetlenie, odzież i art. BHP, ogród, wypoczynek, motoryzacja i gospodarstwo domowe.

Jula w Toruniu

Multimarket znajduje się na terenie centrum handlowego Toruń Plaza. Klienci znajdą kilkanaście tysięcy produktów, zarówno dla profesjonalistów jak i domowych majsterkowiczów.

Wszystkie towary dostępne w Jula, są kupowane przez sieć bezpośrednio od producentów, unikając pośredników, co przekłada się na ich koszt.

Sklep w CH-R Toruń Plaza powstał w wybudowanej właśnie, nowej części centrum handlowego. To ostatni, trzeci ze sklepów, który Jula otworzyła jesienią tego roku w Polsce. Koncept multimarketu składa się z 8 odrębnych działów (narzędzia i maszyny, artykuły budowlane i farby, elektryka i oświetlenie, odzież i artykuły BHP, ogród, wypoczynek, motoryzacja oraz gospodarstwo domowe).



„Ostatnie z trzech planowanych na tę jesień otwarć odbędzie się w Toruniu, bardzo istotnym dla nas obszarze Polski. Nic dziwnego, że widzimy w tym regionie olbrzymi potencjał - przecież jest to lider pod względem ilości największych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim. Przyglądamy się też rankingom miast najatrakcyjniejszych dla biznesu oraz miast najatrakcyjniejszych pod względem jakości życia, które umiejscawiają Toruń na wysokich pozycjach w Polsce. Od dawna obserwujemy zainteresowanie ofertą Jula wśród mieszkańców Torunia i okolic. Wiemy, że jednym z powodów są nasze marki własne, cenowo bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych produktów dostępnych na rynku a ich jakość nie ustępuje tym najbardziej znanym. Dodatkowo nasza sieć unika korzystania z pośredników i kupuje bezpośrednio u producentów, co również odzwierciedla się w naszych cenach. Jesteśmy gotowi i 24 listopada ruszamy. Serdecznie wszystkich zapraszamy.” - podsumowuje Arnold Brzeziński, Country Operations Manager, Jula Poland.

Jula rozpoczęła działalność w 1979 roku w Szwecji jako firma rodzinna.

Obecnie to między innymi europejska sieć ok. 120 multimarketów, obecna na rynkach Szwecji, Finlandii, Norwegii oraz Polski.