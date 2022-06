Julia Żugaj nową twarzą kampanii reklamowej KFC

Jak stwierdz KFC, co roku delikatnie zmieniają się preferencje smakowe gości restauracji. W tym sezonie w KFC królują czekolada i krówka. Tego lata do wyboru są wersje klasyczne: Shake Deluxe Wanilia, Shake Deluxe Truskawka i Shake Deluxe Czekolada oraz cieszące się ogromną popularnością Shakes Deluxe U.S. Peanut Butter i właśnie Shake Deluxe Krówka.

Do współpracy przy tegorocznej ofercie KFC Deluxe Shakes została zaproszona Julia Żugaj, influencerka i uczestniczka Team X.