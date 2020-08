Jurek Sobieniak otwiera restaurację Deska i kreska

Jurek Sobieniak, mimo kryzysu na rynku gastronomicznym, decyduje się na otwarcie nowego lokalu w centrum Warszawy. Wkrótce na mapie stolicy pojawi się "Deska i kreska". Z kolei inny z konceptów kucharza - „Niezłe bydło” - został zamknięty.

– Restaurator musi się stale rozwijać, żeby nie zostać w tyle za konkurencją, stąd moje marzenie o trzecim lokalu – mówi.

Lokal będzie nazywać się „Deska i kreska”. - Menu będzie zbliżone do oferty „Sypkiej Mąki”, ale bardziej rozbudowane. Poszerzymy dział rumsztyków, także do tematu pizzy chcemy podejść trochę inaczej. Wszystko będzie podawane na desce, stąd deska w nazwie. A kreska, bo dobrze rymuje się, ale też linia odnośnie przypraw, soli i pieprzu, które będą podawane do potraw razem z oliwami. Wszystko po to, aby wzbogacać smak potraw. Lokal pojawi się w centrum stolicy, dokładnie przy ul. Grzybowskiej - czyli w dzielnicy, która rządzi się swoimi prawami – dodaje.

Z kolei inny z projektów kucharza „Niezłe bydło” opuścił Halę Gwardii.

– W obecnej sytuacji, podczas której zostało okrojone wejście na halę, jest tam bardzo mało gości. Poza tym lato w Hali Gwardii nigdy nie było czasem, kiedy zarabiało się tam dużo pieniędzy. Czynsze są wysokie, a władze Hali nie są przychylne, żeby szukać innych rozwiązań współpracy. Na chwilę obecną efekty naszej działalności w tym miejscu nie są satysfakcjonujące, żeby przedłużyć umowę z Halą i dalej iść w ten biznes. Będziemy szukać nowego miejsca, żeby kontynuować ten koncept – tłumaczy kucharz.