Już 114 sklepów Biedronka ma ladę mięsną

Na zdj. sklep Biedronki w Radwanicach. Fot. materiały prasowe

Według stanu na 20 lutego br. 114 sklepów Biedronka posiada tradycyjną ladę mięsną. Najwięcej z nich, bo aż 10, działa w Warszawie.

Przypomnijmy, że w połowie października lady mięsne były obecne w około 40 sklepach Biedronki. Wtedy spółka informowała nas, że z lady mięsnej sprzedawane są marki znanych producentów, jednak sieć nie wyklucza, że te produkty mogą być w przyszłości wytwarzane na zlecenie Biedronki.

Sklep w Galerii Młociny, który otwarto w maju 2019 r. był 27. sklep sieci z tradycyjna ladą mięsną. Do końca roku miało być ich 70.

Biedronka odnotowała w 2019 r. wzrost sprzedaży o 7,9% do 12,6 mld euro (+ 8,8% w walucie lokalnej). Wzrost LFL wyniósł 5,8%. W tym roku Biedronka zamierza zmodernizować około 250 sklepów. Plan gruntownego ulepszenia placówek ma się przełożyć na zauważalne wzrosty sprzedaży porównywalnej. Na koniec grudnia 2019 r. Biedronka posiadała 3002 sklepów. Do końca tego zamierza uruchomić kolejnych 100 sklepów. 60 proc. z planowanych do otwarcia sklepów działać będzie w standardowym formacie, a pozostałe 40 proc. dotyczy mniejszych placówek.