Już 50 sklepów Netto otwartych w miejsce Tesco

Od końca maja w wyniku konwersji co tydzień w czwartek otwieranych jest w Polsce sześć kolejnych placówek Netto. Proces ten ruszył 27 maja, kiedy to otwarto sześć sklepów, w tym znajdujący przy ul. Duńskiej w Szczecinie 400. sklep Netto w kraju. Z kolei 29 lipca Netto otworzyło swoje sklepy w Inowrocławiu, Żarowie, Rybniku, Kamionkach, Tuszynie i Biskupcu, tym samym przekraczając łączną liczbę 50 sklepów otwartych w procesie konwersji. Do końca roku szyld ma zmienić 150 sklepów.

– Dotychczasowy przebieg procesu otwierania kolejnych sklepów oceniamy jako sukces. Należy podkreślić, że umożliwienie klientom terminowego zawitania do naszych sklepów w kolejnych miastach to wspólny sukces Netto i szeregu współpracowników, jako że transformacja każdego sklepu wymaga olbrzymich nakładów pracy, mobilizacji i zespołowego współdziałania. W konwersję zaangażowane jest wielu podwykonawców, w tym jak dotąd nie mniej niż 20 firm budowlanych, dzięki sprawności których w ciągu dwóch miesięcy powiększyliśmy powierzchnię handlową Netto aż o 44 600 mkw. – mówi Krzysztof Kamiński, dyrektor operacyjny Netto.