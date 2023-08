Już jest! Projekt ustawy franczyzowej trafia do konsultacji

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej, zawierający regulacje z zakresy franczyzy trafił do konsultacji. Dokument został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji (link tutaj).

W uzasadnieniu projektu czytamy, że w polskich warunkach umowa franczyzy stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej w wielu branżach. Według różnych raportów liczba osób zaangażowanych w sieci franczyzowe w Polsce przekracza ponad pół miliona osób. Ocenia się, że w Polsce w 2020 r.

było dostępnych ponad 1300 różnych sieci franczyzowych. Rynek franczyzy w Polsce rozwija się i ma perspektywy dalszego wzrostu.

Jaki problem ma rozwiązać ustawa o franczyzie?

Ministerstwo pisze, że z obserwacji rynku wynika, że pozycja franczyzodawcy, pomimo że formalnie obie strony są przedsiębiorcami, jest w praktyce silniejsza od franczyzobiorcy. Umowy franczyzowe często nie podlegają negocjacjom, są umowami adhezyjnymi, zawieranymi masowo przy użyciu wzorców. Franczyzobiorcy często są małymi lub mikroprzedsiębiorcami i w razie konfliktów często nie stać ich na prowadzenie sporów prawnych z franczyzodawcami, przez co sprawy te nie trafiają do sądów. Do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęły informacje wskazujące na występujące w obrocie dysfunkcje systemów franczyzowych w istotny sposób wpływające na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Projekt ustawy franczyzowej

Projekt proponuje wprowadzenie:

- prywatnoprawnej regulacji umowy franczyzy poprzez uregulowanie w Kodeksie cywilnym elementów przedmiotowo istotnych tej umowy oraz formy jej zawarcia (forma dokumentowa),

- obowiązku przedstawienia franczyzobiorcy przez franczyzodawcę dokumentu

informacyjnego zawierającego informację o wzajemnych zobowiązaniach stron, o sposobie wykonywania działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę w oparciu o umowę franczyzy, o koniecznych do poniesienia w związku z wykonywaną umową kosztach i prognozowanych przychodach franczyzobiorcy z działalności franczyzowej, wzorzec umowy franczyzy oraz inne elementy wraz z określeniem skutków niezgodności dokumentu informacyjnego z umową,

- przesłanek wypowiedzenia umowy przez franczyzobiorcę i franczyzodawcę, w tym wypowiedzenia sankcyjnego w związku z nieprzedstawieniem dokumentu informacyjnego, względnie zawarciem w nim informacji nierzetelnych lub nieprawdziwych,

- uprawnienia franczyzobiorcy do żądania proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia franczyzodawcy za czas, w którym jego przychód uległ znacznemu zmniejszeniu,

- ograniczeń w zakresie wymagalności kar umownych oraz terminy ich egzekwowania,

- zakresu możliwego do wprowadzenia w stosunku między stronami zakazu konkurencji,

- możliwości ustanowienia wekslowego zabezpieczenia roszczeń z umowy franczyzy

Ponadto w celu uzupełnienia projektowanej regulacji o istotne elementy z zakresu stosunków pomiędzy franczyzodawcą i franczyzobiorcą projekt przewiduje wprowadzenie norm o charakterze dyspozytywnym w zakresie:

- obowiązku zachowania tajemnicy know-how, na której opiera się działalność franczyzowa,

- możliwości przeniesienia praw i obowiązków z umowy franczyzy,

- możliwości wypowiedzenia przez franczyzobiorcę umowy zawartej na czas określony.

Obowiązki franczyzodawcy

Zgodnie z projektem przez umowę franczyzy franczyzodawca zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, udostępnić franczyzobiorcy do korzystania za wynagrodzeniem koncepcję lub technikę prowadzenia działalności gospodarczej oraz rzeczy lub prawa służące wykonywaniu tej działalności, w szczególności nazwę przedsiębiorstwa, znaki towarowe i patenty, a franczyzobiorca zobowiązuje się do prowadzenia we własnym imieniu i na własny rachunek działalności gospodarczej w oparciu o udostępnioną koncepcję lub technikę, rzeczy lub prawa".

Umowa franczyzy w formie dokumentowej

Umowa franczyzy oraz umowa licencyjna ma być zawierana w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Ma to umożliwić sprawny proces zawierania oraz obsługi tego rodzaju umów poprzez wykorzystanie nowoczesnych form składania oświadczeń woli, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie, poprzez zastrzeżenie rygoru nieważności, forma ta zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa obrotu cywilnoprawnego.

Projektowana regulacja nakłada na franczyzodawcę obowiązek udostępnienia franczyzobiorcy na 14 dni przed zawarciem umowy dokumentu informacyjnego i wzorca umowy. Celem wprowadzenia obowiązku informacyjnego jest likwidacja jednego z przejawów faktycznej nierówności stron stosunków franczyzy, jaką jest brak rzetelnej informacji o prowadzeniu działalności w konkretnym systemie franczyzowym, umożliwiającej podjęcie racjonalnej decyzji o podjęciu współpracy pomiędzy stronami.

Odszkodowania

Kolejną istotną sankcją mającą na celu zabezpieczenie interesu franczyzobiorcy poprzez dostarczenie mu informacji o umowie franczyzy na etapie przedkontraktowym jest wprowadzenie podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej franczyzodawcy wobec franczyzobiorcy w przypadku, gdy w wyniku zamieszczenia w dokumencie informacyjnym nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji dojdzie do wyrządzenia szkody.

Przewiduje się wejście w życie ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.