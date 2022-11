JYSK dziękuje pracownikom w nowej kampanii

Kampania prowadzona jest równolegle we wszystkich krajach sieci. Część działań komunikacyjnych opiera się na historiach video wybranych pracowników: Marianny, sprzedawczyni w sklepie JYSK, w Hiszpanii, Svante, zastępcy kierownika sklepu JYSK w Szwecji, czy Magdy, kierowniczki sklepu - stażystki z Rumunii. Opowiadają oni o swoich codziennych obowiązkach, o czasie wolnym oraz o tym co ich motywuje i napędza w pracy.

JYSK z kampanią także w Polsce

Pozostałe działania to plakaty i różne formy grafik, przedstawiające poszczególnych pracowników, jak i zespoły ze sklepów JYSK w Polsce.

Wizualizacje zawierają wypowiedzi poszczególnych osób co do pracy zespołowej, rozwoju oraz pokazują jak lubią spędzać czas wolny.

Działania wizerunkowe w Polsce skupiają się na komunikacji w mediach społecznościowych oraz w sklepach JYSK.

Menadżerowie, liderzy, każda osoba w organizacji otrzymała dedykowane kartki wirtualne, których może użyć do docenienia współpracy z innymi, na własnych kanałach społecznościowych.

JYSK: Wysoka satysfakcja w miejscu pracy

W bieżącym roku przeprowadzone zostało w JYSK badanie satysfakcji z pracy. We wszystkich ocenianych w ankiecie kategoriach nastąpił wzrost satysfakcji w odniesieniu do wyników poprzedniego badania z 2020 roku. Pracownicy JYSK Polska doceniają możliwości rozwoju, dobre relacje z przełożonym oraz dyrekcją firmy. Wysoko cenią też atmosferę w pracy. Pozytywnie oceny zyskały również warunki i środowisko pracy.

Poziom zadowolenia wyniósł w JYSK Polska 77 punktów na 100 możliwych. Ogólna średnia w Polsce, w obszarze handlu, to 69 punktów.