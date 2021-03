Jysk stawia na silver influencing w inspirowaniu klientów

fot. materiały prasowe

Marka Jysk nawiązała współpracę z Mądrą Babcią, czyli Beatą Borucką, która w mediach społecznościowych prowadzi dedykowane serwisy informacyjne, głównie telewizji internetowej dla odbiorców powyżej 50 roku życia.

- Nastał czas, w którym internetem rządzą nie tylko młode osoby, żyjące w wirtualnej przestrzeni na co dzień. Świat się zmienił, a wraz z nim rozwinęło się społeczeństwo i dostęp do nowinek technologicznych. Coraz więcej osób powyżej 50 roku życia korzysta z serwisów online i uczestniczy aktywnie w serwisach społecznościowych. Dlatego dzielenie się wiedzą i inspirowanie tej grupy odbiorców w kanałach online przybiera nowy wymiar - tłumaczy firma.

- Jysk chce wspierać klientów i pokazywać najlepsze rozwiązania dla domu z perspektywy potrzeb. Tym razem odwołujemy się do komfortowego i zdrowego snu. Po 50 roku życia regeneracja, odpoczynek stają się niezwykle ważne dla codziennego funkcjonowania. Wspólnie z Mądrą Babcią chcemy pokazać na co zwracać uwagę przy tworzeniu miejsca do odpoczynku, jak dobrać najlepsze dla siebie produkty w tym zakresie, jak: materac, topmaterac, czy kołdry i poduszki. Mamy nadzieję, że prowadzona wspólnie akcja komunikacyjna pozwoli klientom na bardziej świadome zakupy i wpłynie na poprawę komfortu ich snu – mówi Sylwia Filimon, Kierownik komunikacji i PR, Jysk Polska.

- Ideą SILVERTV jest nobilitacja, aktywizacja i edukacja osób w sile wieku, czyli 50 Plus. Nasi partnerzy, z którymi pracujemy to firmy, które mają zarówno wysoką jakość produktów, jak i przystępne ceny czy ciekawe akcje promocyjne. „Dni snu" w salonach JYSK zbiegły się z naszym formatem programowym „Na zdrowie". Tak powstał wspólny cykl programów „Dobry sen", właśnie na ten temat. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że firma JYSK udostępniła nam zarówno swoje salony, jak i zapewniła niezwykle kompetentnych ekspertów. Jestem przekonana, że synergia marek i influencerów, oparta o rzetelny kontent to przyszłość komunikacji firm i odbiorców - mówi Beata Borucka, właścicielka i prowadząca telewizję internetową Silver TV.

Wspólna akcja obejmuje cykl odcinków, w których poruszane są tematy:

- „Grunt to wygodne podłoże" – materace, top materace, maty ochronne

- „Poduszka pełna snu" – poduszki i ich rodzaj

- „Otulić się do snu" – kołdry i ich pielęgnacja

Jysk jest międzynarodową siecią handlową, wywodzącą się z Danii, która sprzedaje „wszystko dla domu", założoną przez Larsa Larsena, który w 1979 roku otworzył swój pierwszy sklep w duńskim mieście Aarhus.

Jysk obejmuje obecnie ponad 3 000 sklepów. Sieć zatrudnia ok. 26 500 pracowników w 51 krajach na całym świecie. W Polsce firma istnieje od 2000 roku. Siedziba JYSK Polska znajduje się w Gdańsku. Spółka zatrudnia w naszym kraju ok 2 400 osób.