JYSK z dwoma kolejnymi sklepami w Warszawie

Pomimo tego, że ograniczenia związane z pandemią stworzyły wyzwania dla wielu firm wchodzących w skład Lars Larsen Group, rok obrotowy 2020/21 zakończył się rekordowymi obrotem i zyskiem.

Obroty wzrosły do 39,1 mld DKK, podczas gdy zysk wyniósł 6,5 mld DKK przed opodatkowaniem.

– Ostatni rok finansowy był okresem dynamicznym, w którym kluczowa była szybka adaptacja i koncentracja na długoterminowych celach – mówi prezes i dyrektor generalny Lars Larsen Group, Jesper Lund.

JYSK generuje największy dochód

W ramach Lars Larsen Group, to JYSK nadal generuje największą część dochodu z zyskiem przed opodatkowaniem w wysokości 4,5 mld DKK.

Dochód spółek należących do Lars Larsen Group, z wyłączeniem JYSK, zwiększył się znacząco z 64 mln DKK do 393 mln DKK, podczas gdy dochód z działalności inwestycyjnej Lars Larsen Group wzrósł z 449 mln DKK do 1,6 mld DKK.

Nowe spółki w Grupie

W ciągu ostatniego roku obrotowego Grupie udało się zwiększyć liczbę pracowników o około 2000 nowych osób. Wrosła nie tylko liczba pracowników, ale też liczba spółek w Grupie Lars Larsen. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Lars Larsen Group przejął udziały w SOFACOMPANY, Sängjätten, Sengetid.dk, Theca i Melex, a także 41 procent udziałów w Formuepleje.

Dodatkowo, Lars Larsen Group zainwestowała 2,6 mld DKK w działalność spółek należących już do Grupy.

Większe podatki

Dobry wynik finansowy oznacza, że na zapłatę podatku dochodowego przeznaczono 1,3 mld DKK, co odpowiada stawce podatku 20,6 proc.

JYSK obejmuje obecnie ponad 3 000 sklepów. Firma prowadzi też sprzedaż on-line. Sieć zatrudnia ok. 26 500 pracowników w 50 krajach na całym świecie.

W Polsce JYSK istnieje od 2000 roku. sieć liczy 250 sklepów i zatrudnia ok 2 400 osób.