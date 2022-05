Kabanosiki Sanah sponsorem trasy koncertowej

Kim jest sanah?

sanah to jedna z najbardziej znanych artystek w naszym kraju. Młoda gwiazda polskiej sceny muzycznej ma na swoim koncie wiele hitów, które cieszą się niezwykłą popularnością. Ostatnio wydany album „Uczta” nawiązuje tytułem do miłego spędzania czasu i wspólnego zasiadania przy stole. Premierze albumu towarzyszy trasa Uczta Tour ‘22. To cykl 12 wyjątkowych koncertów, które odbywać się będą w kolejne wiosenne wieczory w Gdańsku, Poznaniu, Tarnowie, Gliwicach, Lublinie, Toruniu, Łodzi, Krakowie, Wrocławie, Szczecinie i Warszawie.

Sokołów otwarty na nowe formy promocji

Sokołów został partnerem tej trasy koncertowej. – Jako jeden z liderów w naszej branży, jesteśmy otwarci na nowe formy promocji naszej marki – mówi Maciej Częścik, Wiceprezes ds. Handlu i Marketingu w Sokołów S.A. – Chcemy też skutecznie docierać do młodych konsumentów, stawiając na nowe aktywności w tym obszarze.

Sokołów przygotował również dla fanów dobrej muzyki i dobrego jedzenia niespodziankę. To limitowana wersja kabanosów „Kabanosiki” sanah. Produkty z limitowanej serii będzie można nabyć w trakcie koncertów oraz w wybranych sklepach firmowych Sokołów i Gzella w miastach, w których odbywać się będą koncerty. Punkty sprzedaży zostaną oznakowane plakatami informującymi o akcji.