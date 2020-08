Kabanosy „Nasze Polskie” z akcją samplingową nad Bałtykiem

fot. mat. pras.

Dwanaście nadmorskich kurortów odwiedzą w najbliższych tygodniach uczestnicy akcji samplingowej organizowanej przez Zakłady Mięsne „Silesia”. Rozdadzą oni 50 tysięcy próbek kabanosów Duda Specialite „Nasze Polskie” o smaku wieprzowym i drobiowym. Celem akcji jest przedstawienie konsumentom produktu i jego zalet oraz budowa pozytywnego wizerunku marki.

„30 dni dookoła smaku” – to pierwsza tego typu akcja organizowana nad Bałtykiem przez Zakłady Mięsne „Silesia”. Do końca sierpnia we wszystkie wakacyjne weekendy w nadmorskich miastach Polski konsumentom rozdanych zostanie 50 tys. bezpłatnych próbek kabanosów pod marką „Nasze Polskie”.



Akcja przeprowadzona zostanie w 12 miejscowościach: Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Władysławowie, Chałupach, Juracie, Jastarni, Helu, Łebie, Ustce, Darłowie i Międzyzdrojach. Próbki produktu rozdawać będzie sześcioosobowa ekipa „podróżników i poszukiwaczy przygód”.



Dodaje, że celem akcji jest m.in. zwiększenie rozpoznawalności kabanosów, budowa pozytywnego doświadczenia marki, a także przedstawienie odbiorcom zalet i przewag konkurencyjnych produktu, ich cech wyróżniających oraz smaku.