Kaczyński: Chcemy obniżyć inflację

"Jeśli byśmy chcieli brutalnie zdusić inflację, to powinno być odwrócone. Ale my chcemy, by w Polsce ludzie zarabiali dobrze, szczególnie ci, którzy dotąd zarabiali bardzo słabiutko, nawet kilka zł na godzinę - w tej chwili jest to niespełna 20 zł - ale będzie niedługo na pewno już powyżej 20 zł" - zapowiadał Kaczyński.

"Będziemy robić wszystko, żeby połączyć rzeczy rzeczywiście trudne do połączenia, tzn. nie uderzyć mocno w społeczeństwo, w miliony pracujących ludzi i jednocześnie doprowadzić do tego, że inflacja będzie spadała" - stwierdził lider PiS.

Więcej na bankier.pl