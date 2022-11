Kakao ze zrównoważonych upraw - Mondelez wyda na nie miliard dolarów

Cocoa Life to jeden z filarów działań ESG marki. Do tej pory objął ponad 200 000 rolników z krajów takich jak Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej czy Dominikana. Liczba ta wkrótce wzrośnie do 300 000.

Nowa transza finansowania programu w wysokości 600 mln dolarów pozwoli na wprowadzenie innowacyjnych metod uprawy kakao czy zwiększenie dochodów i poprawę jakości życia zajmujących się nią społeczności. Pomoże też przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym.

Środki w wysokości 400 mln dolarów zainwestowane do końca 2022 roku umożliwiły m.in. zwiększenie zrównoważonej produkcji kakao oraz wzrost dochodów netto rolników o ok. 15% w Ghanie i ok. 33% na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

600 mln dolarów, które w ramach nowej fazy programu zostaną wydane do 2030 roku, ma pomóc w profesjonalizacji upraw kakao, przyspieszeniu innowacji, w tym wprowadzaniu modeli uprawy odpornych na zmiany klimatu. Ponadto środki te zostaną przeznaczone na rozwiązania zapobiegające pracy dzieci i wylesianiu oraz na edukację w społecznościach uprawiających kakao. Docelowo program obejmie 300 tysięcy rolników i ich rodzin.

Mondelēz zwiększa nakłady na zrównoważone pozyskiwanie kakao

— Wierzymy, że nasze zaangażowanie przyniesie wymierny efekt. Jednocześnie wzywamy branżę, rządy i organizacje pozarządowe do wspólnego wysiłku, by zmaksymalizować skalę pozytywnych i trwałych zmian w zakresie uprawy kakao. — powiedział Dirk Van de Put, CEO, Mondelēz International.

Mondelez Polska jest wiodącą firmą branży spożywczej w Polsce, obecną na naszym rynku od 30 lat. Oferta firmy obejmuje marki takie jak: czekolady Milka, Toblerone i Alpen Gold, wafelki Prince Polo, batony 3BIT, ciastka Milka, OREO, belVita, Lubisie, Delicje, San, Łakotki, rogaliki i przekąski 7 Days oraz cukierki i gumy Halls. Mondelez Polska jest częścią rodziny firm Mondelēz International, Inc. Pod nazwą Mondelez funkcjonuje w Polsce od 2013 r.