Kalendarz pracownika. Jakie zmiany zajdą na rynku pracy w 2023 roku?

Najwięcej korzyści uzyskają osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę. Nowelizacja kodeksu pracy zakłada równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (tzw. work-life balance). Jednym z działań podejmowanych przez ustawodawcę jest wydłużenie płatnej opieki nad dziećmi dla pracujących rodziców (zwłaszcza ojców), a także wprowadzenie nowych rodzajów urlopów i przerw od pracy. Możliwe, że te rozwiązania okażą się jeszcze szersze.

#1 Zmiany zasad badań lekarskich

Zgodnie z nowymi przepisami kodeksu pracy, pracownicy, którzy muszą poddać się obowiązkowym badaniom pracowniczym (wstępnym, okresowym, kontrolnym), będą mieli możliwość skorzystania z szerszych badań profilaktycznych, na które prawdopodobnie sami by się nie zdecydowali. Nowelizacja kodeksu pracy weszła w życie 21 lutego 2023 roku.

#2 Autozapisy do Pracowniczych Planów Kapitałowych

Z perspektywy pracowników, w najbliższych tygodniach ważne znaczenie będzie miało ponowne zapisanie się do Programu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Dodatkowe oszczędzanie w ramach tego programu jest dobrowolne, a zatrudnieni mają możliwość złożenia deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat. Jednak co cztery lata, zgodnie z przepisami, pracownicy zostają automatycznie ponownie zapisani do PPK. W tym roku taka sytuacja ma miejsce pod koniec lutego 2023 roku, gdyż wygasną złożone wcześniej deklaracje o rezygnacji z programu. Osoby, które złożyły taką deklarację, powinny zostać poinformowane o konieczności wznowienia dokonywania wpłat na PPK. Zatrudnieni mogą oczywiście zrezygnować z PPK ponownie, składając stosowną pisemną deklarację zatrudniającemu.

#3 Płatny czas na oddanie krwi

W najbliższych tygodniach może dojść do zmian w przepisach dotyczących dawców krwi. Uprawnienia dawców zostaną zmodyfikowane przez ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej, która stanowi nowelizację ustawy o publicznej służbie krwi. Według nowych przepisów, dawcy będą mieli prawo do dwóch dni wolnych od pracy - w dniu oddania krwi oraz w następnym dniu.

Przed pandemią dawcom krwi przysługiwał jeden dzień wolny od pracy. W czasie epidemii przepisy covidowe wprowadziły drugi dzień wolny, ale tylko na czas obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Dzięki nowej ustawie, takie rozwiązanie będzie obowiązywało na stałe, również po odwołaniu obecnie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego.

#4 Nowe urlopy, zwolnienia i przerwy od pracy

Bardzo wiele istotnych zmian dla pracowników przewiduje duża nowelizacja kodeksu pracy w sprawie work-life balance. Trafiła ona już do prac w Senacie, co oznacza, że najwcześniej wejdzie w życie w kwietniu 2023 r. (bardziej prawdopodobny wydaje się przełom kwietnia i maja).

Korzystne dla zatrudnionych są np. przepisy wydłużające urlop rodzicielski o dziewięć tygodni. Ten dodatkowy czas w praktyce będzie dedykowany ojcom, tzn. przepadnie, jeśli go nie wykorzystają (dni wolne nie będą przechodzić na matkę). Jak pisaliśmy w Business Insider Polska, dodatkowe dziewięć tygodni będzie przysługiwać tym pracownikom, którzy w momencie wejścia w życie przepisów mają prawo do urlopu rodzicielskiego.

Wszyscy pracownicy — a nie tylko rodzice małych dzieci — będą mogli skorzystać z 5-dniowego urlopu opiekuńczego. Będzie on udzielany w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny (rodzicom, dzieciom lub małżonkowi) albo osobie, która mieszka z pracownikiem. Zainteresowany zatrudniony ma składać wniosek o takie wolne. Wskaże w nim m.in. przyczynę konieczności zapewnienia osobistej pomocy przez pracownika.

Zatrudnieni będą mogli też wnioskować o dodatkowe dwa dni zwolnienia z pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, czyli np. w razie powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo katastrof, a także w przypadku uszkodzenia domu, wypadku dziecka w szkole, nagłej choroby członka rodziny itp.

Pracownicy zyskają też dodatkowe przerwy w trakcie dniówki. Obecnie przysługuje im jedna 15-minutowa przerwa, ale, pod warunkiem że pracują w danej dobie co najmniej sześć godzin. Po zmianach zyskają drugi wolny kwadrans, jeśli w danym dniu mają do przepracowania więcej niż dziewięć godzin. Jeśli zaś ich dniówka przekracza 16 godzin, to będą mieć prawo do trzech 15-minutowych przerw.

#5 Lepsza ochrona i walka o korzystniejsze warunki zatrudnienia

Jest to ważna zmiana dla pracowników, ponieważ pozwoli im to na bardziej aktywną postawę w kwestiach związanych z ich zatrudnieniem. Będą mogli oni raz w roku wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o zmianę swojego zatrudnienia na bardziej stabilne, czyli na umowę o pracę na czas nieokreślony lub na pełny etat, jeśli obecnie mają umowę na czas określony lub pracują na część etatu. Pracodawca będzie musiał rozpatrzyć wniosek i uwzględnić go, jeśli będzie to możliwe. Jeśli jednak nie będzie mógł spełnić żądania pracownika, będzie musiał wskazać przyczynę swojej decyzji. Dzięki tym przepisom pracownicy będą mogli lepiej kontrolować swoją sytuację zawodową i poprawić swoje warunki zatrudnienia, jeśli to będzie konieczne.

#6 Nowe zasady pracy zdalnej

Nowa ustawa wprowadza obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w porozumieniu między pracodawcą a przedstawicielami pracowników lub w regulaminie pracy, a w przypadku braku takiego porozumienia lub regulaminu, pracodawca określi zasady wykonywania pracy zdalnej w poleceniu wykonywania pracy zdalnej lub w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Ponadto przedsiębiorstwa powinny pokrywać co najmniej dodatkowe koszty związane z wykorzystaniem energii elektrycznej i dostępem do internetu w celach zawodowych. Obowiązek ten może być spełniony przez pracodawcę poprzez wypłatę specjalnego świadczenia pieniężnego, czyli ryczałtu. Aktualnie w firmach trwają negocjacje dotyczące sposobu obliczania i ustalania wysokości takiego ryczałtu.