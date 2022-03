Kalisz: Carrefour zajmie tylko 1/3 powierzchni po E.Leclerc, resztę weźmie m.in. Half Price

Carrefour złożył wniosek w tej sprawie 15 grudnia 2021 r.

Obiekt handlowy, w którym mieści się Leclerc Kalisz należy do EPP. Carrefour

wynajmie od EPP powierzchnię wynoszącą 1718 m2, z czego powierzchnię

handlową stanowić będzie 1200 m2 , zaś pozostała powierzchnia (518 m2

) obejmie pomieszczenia biurowe, socjalne, laboratoria i magazyn. Jest to ok. 1/3 powierzchni, którą wynajmował wcześniej Leclerc Kalisz. Na pozostałej powierzchni, która nie będzie podlegać przejęciu przez CP, zostaną otwarte sklepy marek Half Price, CCC oraz Eobuwie.

Docelowa umowa najmu zostanie zawarta na okres 7 lat począwszy od dnia otwarcia lokalu dla klientów, z możliwością przedłużenia okresu najmu przez najemcę o kolejne 6 lat.

Grupa Carrefour kontroluje w Polsce następujące spółki zależne:

1. Carrefour Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie – prowadzenie sieci

sklepów wielkopowierzchniowych;

2. CPA WAW 1 Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - sprzedaż detaliczna

i hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych;

3. CServices sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie - świadczenie usług doradczych

oraz księgowo finansowych, w tym również usług wspierających współpracę

w sieci franczyzowej Carrefour.