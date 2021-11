Kameleon - nowy program grupy Lagardère Travel Retail

W programie nie zbieramy punktów, otrzymujemy zwrot pieniędzy w formie voucherów do wykorzystania na kolejne zakupy w dowolnym punkcie spośród prawie 1000 lokalizacji w miastach i na lotniskach.

Lagardère Travel Retail zarządza w Polsce siecią prawie 1000 punktów sprzedaży, prowadzonych pod 40 różnymi markami, w ramach 3 linii biznesowych: Travel Essentials, Duty Free & Fashion i Foodservice. Program Kameleon obejmuje wszystkie te marki - są to m.in. sklepy Inmedio, Relay, 1Minute w mieście, sieć kawiarni So!Coffee czy też Aelia Duty Free na lotniskach.

„Ogromnym atutem programu jest liczba i różnorodność naszych punktów sprzedaży - od sklepów duty free na lotniskach, przez sklepy typu convenience store oraz kawiarnie w mieście, po sklepy prasowe w centrach handlowych. Okazało się to jednak jednym z większych wyzwań przy budowaniu atrakcyjnej dla konsumenta i efektywnej biznesowo mechaniki programu. Musieliśmy wziąć pod uwagę zróżnicowanie potrzeb naszych Klientów oraz średnich wartości ich paragonów, a także różną marżowość w poszczególnych grupach produktowych. Celem nadrzędnym było przygotowanie zrozumiałego i prostego do zakomunikowania mechanizmu” - mówi Andrzej Kacperski, Prezes Lagardère Travel Retail (LTR).



Jeden program, wiele korzyści

Za dołączenie do programu, otrzymujemy voucher na dowolną kawę lub Coca-Colę 0,33 l za 1 grosz do wykorzystania w jednym z prawie 1000 punktów zarządzanych przez Grupę w miastach lub na lotniskach.

To jednak dopiero początek. Za zakupy we wskazanych lokalizacjach otrzymujemy cashback, czyli zwrot środków. Wydanie 5 zł w sklepach w mieście, np. Inmedio, 1Minute czy też Relay, oznacza zwrot 0,5 zł. Wydanie 10 zł w kawiarniach i restauracjach to zwrot 1 zł. Jednorazowo możemy otrzymać maksymalnie 5 zł cashbacku.

Na lotniskach również obowiązuje zwrot za zakupy z aplikacją. W zależności od sklepu, za wydane 50 zł mamy voucher o wartości 5 zł lub za wydane 300 zł, voucher o wartości 15 zł. Zgromadzone w sekcji DLA CIEBIE vouchery, możemy wykorzystać w dowolnych punktach zarządzanych przez Lagardère - w sklepach, restauracjach, kawiarniach, na lotniskach lub w mieście.

Mimo szerokiego wachlarza benefitów, aplikacja jest prosta w obsłudze. Po zarejestrowaniu się, podczas transakcji wystarczy włączyć aplikację, nacisnąć widoczny button MOJA KARTA i pokazać sprzedawcy do zeskanowania unikalny kod QR. Na wirtualnym koncie użytkownika odłożą się nie punkty, a od razu złotówki.