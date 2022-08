Kampania Decathlon - stać cię na więcej

Hasło Z Decathlon stać cię na więcej ma dwojaki wydźwięk. Z jednej strony podkreśla, że sportowiec może osiągnąć to, o czym marzy, a z drugiej – że stać go na jakościowy sprzęt w rozsądnej cenie. Slogan ten jest osią najnowszego spotu marki Decathlon. Wideo udowadnia, że sport pozwala nam odkryć na co nas stać – m.in. na odwagę, na bycie fair, ale też na to, by osiągnąć lepsze wyniki. Spot podkreśla także, że Decathlon chce, by pasjonatów sportu stać było na dobry sprzęt i dlatego marka dba o stosunek jakości do ceny.

W kampanii bierze udział nowa ambasadorka marki – mistrzyni igrzysk paraolimpijskich w Tokio, Róża Kozakowska.

Dodatkowo, marka ogłosiła właśnie współpracę z dwoma innymi sportowcami – Mistrzynią Europy Juniorów – Laurą Bernat oraz chodziarzem i mistrzem olimpijskim z Tokio – Dawidem Tomalą. W kampanii biorą udział wszyscy ambasadorzy marki, aktywnie się w nią włączając. Wywiady ze sportowcami można przeczytać w dedykowanym serwisie utworzonym na decathlon.noizz.pl. Serwis promowany jest m.in. za pomocą QR kodu na nośnikach citylight oraz na muralu stworzonym przy ulicy Zamoyskiego 26a w Warszawie.