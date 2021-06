Kampania dla nowości Lubella Danie na ciepło

Lubella podkreśla, że coś ciepłego to znacznie więcej niż posiłek, fot. mat. pras.

W kampanii poświęconej nowemu produktowi Lubella Danie na ciepło, marka podkreśla, że coś ciepłego to znacznie więcej niż posiłek.

Nowość od Lubelli – Danie na ciepło – jest odpowiedzią na potrzeby wszystkich tych, którzy chcą zapewnić swoim bliskim pyszny, pożywny i ciepły posiłek w ciągu dnia.

Jednak ciepły posiłek, to coś więcej. W reklamie nowego produktu marka podkreśla, że przygotowanie ciepłego posiłku to także dobry sposób na pielęgnowanie relacji z bliskimi i okazanie im troski. Danie na ciepło od Lubelli ma prosty skład i cechuje go wygoda przygotowania. Wszystkie składniki – makaron, warzywa i sos – znajdują się w jednym opakowaniu. Wystarczy wybrać jeden z trzech wariantów smakowych, zalać wrzątkiem, gotować 10 minut i… obiad gotowy. A wszystko to na jednej patelni.

Produkt dostępny jest na rynku w trzech wariantach smakowych: Rurki z cukinią w sosie bolońskim, Świderki ze szpinakiem w sosie śmietanowym, Kolanka z brokułami w sosie serowym.

Kampania będzie prowadzona w przestrzeni mediowej uwzględniającej takie kanały jak m. in. telewizja, digital, social media, w przestrzeniach sklepowych wraz z zachęcającymi materiałami POS. Kreacja będzie również emitowana na ekranach wybranych bankomatów.