Kampania Grupy Żywiec "Trzymaj Pion" w nowej odsłonie

Od 2018 roku komunikacja koncentrowała się wokół przeciwdziałania przedwczesnej inicjacji alkoholowej nastolatków. W ramach kampanii nawiązano współpracę z ekspertami i influencerami, a także stworzono przewodnik dla rodziców „Jak rozmawiać z dziećmi o alkoholu”. Wyprodukowano także serię video-podcastów, które łącznie zostały odtworzone w serwisie YouTube ponad 100 tys. razy, a stronę trzymajpion.pl odwiedziło 72 tys. unikalnych użytkowników. Trzymaj Pion w nowej odsłonie rozszerza platformę o dwa dodatkowe moduły: kwestie związane z mobilnością oraz promocją bezalkoholowych alternatyw.

Trzymaj Pion na jednośladzie

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Grupy Żywiec 30% użytkowników jednośladów nie wie, że obowiązują ich limity spożycia alkoholu. Co więcej, 32% badanych zna osobę, która po spożyciu alkoholu jechała rowerem a 26% zna kogoś, kto w tym stanie prowadził samochód. Chodź sytuacja na polskich drogach pod względem wypadków spowodowanych przez pijanych kierowców z roku na rok ulega poprawie (spadek o 44% vs 2013), w ostatnich latach mamy do czynienia z rozkwitem mikro mobilności miejskiej. Szybki wzrost popularności alternatywnych metod komunikacji nie wiąże się niestety z rozwojem poziomu świadomości obowiązujących przepisów u użytkowników tych pojazdów. W związku z tym Grupa Żywiec stworzyła Przewodnik po przepisach ruchu rowerowego, hulajnóg elektrycznych, UTO i UWR, który został objęty patronatem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego.

Jako producent piwa czujemy się odpowiedzialni za to, aby wzmacniać w konsumentach przeświadczenie, że zachowanie umiaru w trakcie picia jest postawą godną naśladowania. W szczególności, gdy w grę wchodzą jakiekolwiek pojazdy, w takiej sytuacji zawsze należy wstrzymać się od picia i wybrać ścieżkę odpowiedzialności – mówi Magdalena Brzezińska, dyrektorka ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec.

Od najbliższego poniedziałku (14 sierpnia) Grupa Żywiec zaprasza do słuchania Radia Kolor i audycji „Wieczór ekspertów". Przez pięć wieczorów wspólnie z Partnerstwem dla Bezpieczeństwa Drogowego będziemy przybliżać Państwu tematykę związaną z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością na drogach.