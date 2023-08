Kampania herbat zielonych Big-Active

Herbaty zielone Big-Active to oryginalne kompozycje dużych liści herbaty ze starannie dobranymi dodatkami, takimi jak egzotyczne owoce i barwne płatki kwiatów. Zamknięte w przezroczystej torebce, zachwycają pełnią smaku i aromatu.

Ich wyróżniki stały się inspiracją do kampanijnego spotu.

- Video emitowane w ramach kampanii odwołuje się do emocji, przyjemności i zdecydowanie wykracza poza standardowe zaprezentowanie produktów – mówi Agnieszka Michalak, Brand Manager w Herbapol-Lublin S.A. - W nowoczesny, a przy tym sensualny sposób pokazujemy, że nasze zielone herbaty pobudzają zmysły i przenoszą do świata pełnego kolorów, aromatów i smaków. A to dzięki ich najwyższej jakości i starannie opracowanym, intrygującym kompozycjom dużych liści herbaty i dodatków. Taka forma spotu oddaje charakter marki Big-Active i pozwala nam skutecznie przyciągnąć uwagę świadomych konsumentek, które stawiają na wysoką jakość i poszukują nowych doznań smakowych.

Już wkrótce rozpocznie się także kampania display oraz na platformach Facebook i Instagram. Jej celem będzie wzmocnienie świadomości szerokiego portfolio marki Big-Active, które tworzą między innymi herbaty zielone, białe, czarne aromatyzowane i czerwone. Przygotowane w ramach kampanii materiały pojawią się na najbardziej zasięgowych portalach kobiecych i lifestylowych.