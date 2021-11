Kampania i konkurs wspiera sprzedaż pasztetowej od marki Duda

- Pasztetowa w 2020 roku była najczęściej wybieranym produktem w swojej kategorii, jak wynika z badań Nielsena – mówi Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju ZM Silesia. – Dlatego kilka miesięcy temu zdecydowaliśmy się stworzyć dedykowany kanał w mediach społecznościowych poświęcony pasztetowej, a nasza niestandardowa komunikacja została doceniona przez użytkowników oraz pozytywnie zauważona przez media specjalistyczne i ogólnopolskie, głównie dzięki wykorzystaniu real time marketingu – wyjaśnia.

To skłoniło markę Duda, by pójść o krok dalej i rozszerzyć komunikację produktu, wprowadzając go na ogólnopolską antenę. – Uznaliśmy, że podstawą kampanii radiowej musi być… piosenka, dlatego powstał utwór dedykowany pasztetowej, który można usłyszeć również na kanale produktu na YouTube – dodaje Marietta Stefaniak.