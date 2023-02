Kampania Lidla zapoczątkowała nowy trend. Community shopping łączy interesy biznesu i lokalnych społeczności

Według ekspertów międzynarodowej agencji marketingu lojalnościowego TCC Global, tego typu kampanie są skuteczne, pożądane społecznie i po prostu potrzebne. Stanowią one wartość dodaną dla codziennych zakupów, angażują i pozwalają widzieć konkretny dla społeczności efekt. Zdaniem TCC Global, twórców kampanii „Szkoły Pełne Talentów”, akcja ta uwydatniła nowe oblicze marketingu.

- Tworząc marketingowe rozwiązania, ważne jest to, by biznes był blisko potrzeb swoich odbiorców. W branży retail klienci mają do wyboru wiele sieci usługowo-handlowych, dlatego ich decyzje zakupowe szczególnie w tym trudnym ekonomicznie okresie podyktowane będą dostępnością cenową, ale także innymi poza-cenowymi czynnikami. Popularność akcji typu community przeprowadzonej przez sieć Lidl Polska w 2022 roku pokazuje, że polscy klienci są gotowi, by pójść krok dalej i by swoimi codziennymi zakupami wspierać choćby szkoły – wyjaśnia Carlos Kruszewski Pinto, Client Director Eastern Europe w TCC Global.