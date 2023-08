Kampania na rzecz niemarnowania żywności w sklepach Lewiatan

Lokalnie kupujemy, nie marnujemy!

Niemarnowanie żywności to jeden z obszarów ujętych przez PSH Lewiatan w strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2023-25 „Lokalnie odpowiedzialny” i odpowiedź na zmianę zachowań konsumentów. Polacy zaczęli wybierać lokalne sklepy, blisko ich miejsca zamieszkania, które oferują dobre jakościowo produkty pochodzące z regionu. Wybierają świeżość i dobry smak, ale też wspierają rozwój lokalnej gospodarki i przyczyniają się do ochrony środowiska – tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie PSH Lewiatan w ramach inicjatywy „Wybieram Lokalne”.

- Jako jedna z największych polskich sieci franczyzowych, mamy istotny wpływ na kwestię edukacji w obszarze niemarnowania żywności w naszych sklepach i domach. Możemy wspierać mądre i odpowiedzialne gospodarowanie produktami spożywczymi. Zachęcać do mniejszych, ale częstszych zakupów i budowania diety w oparciu o sezonowe produkty, pochodzące z najbliższej okolicy. Dlatego od lat włączamy się w programy w zakresie niemarnowania żywności, a w tym roku dodatkowo stworzyliśmy autorską kampanię edukacyjną przy której współpracujemy z ekspertami z Federacji Polskich Banków Żywności i Caritas Polska – mówi Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding.

Lewiatan edukuje, jak mądrze kupować i nie wyrzucać

Według badania przeprowadzonego przez PSH Lewiatan w ramach inicjatywy „Wybieram lokalne”, trzech na czterech Polaków twierdzi, że już dziś robi świadome zakupy. Wysoka inflacja i rosnące koszty życia dodatkowo wzmocniły potrzebę zmiany nawyków. To jednak nie jedyna zauważalna zmiana. Klienci częściej zwracają uwagę na jakość i pochodzenie produktów, mając na uwadze stosunek ceny do jakości oraz pochodzenie produktów, chętniej wybierając te od lokalnych producentów.

Planowanie zakupów, sprawdzanie na etykietach terminów przydatności produktów, odpowiednie przechowywanie czy dzielenie się z innymi, to niektóre ze sposobów zapobiegania marnowaniu żywności. W ramach kampanii „Lokalnie kupuję, nie marnuję!” Lewiatan przypomina klientom o dobrych praktykach kupowania i gotowania bez marnowania.

– Zaletą kampanii „Lokalnie kupuję, nie marnuję!” jest jej praktyczna strona, czyli porady jak kupować mądrze, tak by nie marnować żywności. Konsumenci są coraz bardziej świadomi problemu i chętni do zmian. Przygotowana wspólna kampania zachęca do rozważnego kupowania produktów spożywczych, podpowiada jak odpowiedzialnie gospodarować zakupioną żywnością i jak można mądrze pomagać potrzebującym, dzieląc się jedzeniem z innymi. Dodatkowo dla przedsiębiorców sieci Lewiatan przygotowaliśmy wskazówki jak prowadzić biznes zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej i współpracować z organizacjami pozarządowymi, którym mogą przekazywać pełnowartościowe produkty żywnościowe wycofywane ze sprzedaży, z krótkim terminem przydatności do spożycia, które przekazujemy każdego dnia potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub gorących posiłków w jadłodajniach. - podkreśla Bartłomiej Kulisz, Kierownik Działu Pomocy Żywnościowej i Rzeczowej z Caritas Polska.

Poza aspektem ekologicznym czy finansowym, działania zmierzające do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia mają również wymiar społeczny.

- Każdy z nas może wpłynąć na ograniczanie marnowania żywności. Wśród głównych przyczyn wyrzucania żywności wskazujemy najczęściej przekroczenie terminu ważności, dlatego tak ważne jest właściwe planowanie zakupów. W polskich domach każdego roku marnuje się prawie 3 mln ton żywności, a jednocześnie około 1,6 mln osób żyje w skrajnym ubóstwie. Z tego powodu zagadnienie marnowania żywności to ważny temat społeczny i etyczny. Dlatego edukacja o skutkach marnowania żywności i sposobach jego ograniczania jest tak istotna – zwraca uwagę Beata Ciepła, prezes Federacji Polskich Banków Żywności.

Co wiemy o PSH Lewiatan

Polska Sieć Handlowa Lewiatan to jedna z najdłużej funkcjonujących sieci franczyzowych oraz najbardziej rozpoznawalnych marek sklepów detalicznych na polskim rynku. Na koniec 2022 roku w sieci zrzeszone było 3196 placówek handlowych zatrudniających ponad 30 000 pracowników. Łączne obroty detaliczne sieci w 2022 roku przekroczyły 15,3 mld zł, co plasuje Lewiatana w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce.