Kampania reklamowa Kaufland ma budować ciałopozytywność Polaków

Jak wynika z badań, średnio co drugi młody Polak nie akceptuje swojego wyglądu . Aby propagować pozytywne podejście do swojego ciała i zdrowia, Kaufland startuje z najnowszą kampanią, której hasłem przewodnim jest „Every body needs love!”. Sieć promuje podejście, w którym najważniejsza jest miłość do samego siebie i akceptacja własnego wyglądu.