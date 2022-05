Kampania Snickers rusza w nowej odsłonie

Przedstawieni w kampanii bohaterowie nie do końca potrafią odnaleźć się w codziennej rzeczywistości. Brakuje im cierpliwości, nie nadążają za tym co mówią do nich inni lub po prostu nie ogarniają. W jednym ze spotów widzimy lektora, który gubi się w swoich kwestiach i nie potrafi zrozumieć wskazówek realizatora. Podobnym roztargnieniem cechuje się dziewczyna, która przedstawia swoim znajomym zbyt odważną propozycję podczas wspólnej gry w planszówki. Stawkę zamyka reklama z młodą kobietą, która próbuje uśpić swoją niecierpliwość zatapiając się w ekran telefonu. Aby ponownie wrócić do pełni swoich możliwości warto sięgnąć w takich momentach po baton Snickers®.

Nowa kampania wystartowała 8 maja. Dwa spoty, z grą planszową oraz lektorem, można oglądać w telewizji, Internecie oraz na serwisach VOD. Trzecia kopia dedykowana jest kampanii online’owej. Komunikacja zostanie dodatkowo wzmocniona o reklamy banerowe, kreacje rich media oraz dotarcie do młodych odbiorców w interaktywny sposób poprzez platformę streamingową Twitch.

Za stworzenie spotów odpowiedzialna jest agencja BBDO NY, a za ich adaptację TVC Eg+. Kreacją digital zajął się Brandcomm, z kolei agencja MediacomEssence zakupiła media.