Kantar: W handlu przetrwają ci, którzy w centrum postawią klienta

W wielu branżach koszt pozyskania nowego klienta jest znacznie wyższy niż utrzymanie obecnego. - Dlatego trudny czas przetrwają tylko te podmioty, które w centrum uwagi postawią klienta. Będą go słuchać i zainwestują w relację z nim, aby skroić doświadczenie zakupowe na miarę jego potrzeb - tłumaczy dr Susanne O'Gorman, Global Head of Customer Experience Kantar.

Ponad 90 proc. biznesów wie, że doświadczenie klienta jest kluczem do sukcesu. Mimo to, konsumenci pytani o to, jak dzisiaj oceniają swoje ulubione brandy, udzielają mocno rozczarowujących odpowiedzi. Wielu klientów zmienia swoją ulubioną markę z powodu negatywnych doświadczeń.

Sztuczna inteligencja coraz bardziej wkracza do handlu, ale jednak zawsze ingerencja człowieka będzie potrzebna, szczególnie w bardziej skomplikowanych sytuacjach, w których niezbędna jest empatia.

– Dwie trzecie firm przyznaje, że odczuło negatywnie skutki pandemii w jakimś wymiarze. Ponad 93 proc. kadry zarządzającej oczekuje zmiany w zachowaniach klientów – tłumaczyła podczas podczas konferencji SAP Customer Experience Summit dr Susanne O'Gorman, Global Head of Customer Experience Kantar.

Ekspertka przypomniała, że konsumenci w pandemii przyzwyczaili się do konieczności zachowania dystansu społecznego oraz noszenia maseczek, ale także robienia zakupów online. Większość nie pojechało na wakacje.

– Te wszystkie elementy złożyły się na problemy finansowe wielu przedsiębiorstw. W Europie Środkowej i Wschodniej ponad połowa klientów martwi się obecną sytuacją, a trzy czwarte z nich ma poczucie, że pandemia ma realny wpływ na budżet domowy. Ponad połowa czuje istotną potrzebę planowania – wyjaśnia dr Susanne O'Gorman.

