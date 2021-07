Kantar: W pandemii zyskały duże marki spożywcze

Pepsi wśród najbardziej wartościowych marek, fot. Ja San Miguel on Unsplash

Podczas pandemii duże, klasyczne marki żywności i napojów odzyskały swój urok. Konsumenci szukali smaków, które znają, a producenci włożyli wiele wysiłku, by zaadaptować się do nowych realiów - wynika z raportu Kantar BrandZ 2021.

Najbardziej wartościowe marki żywności i napojów



1. Coca-Cola - 74,8 mld dolarów

2. Red Bull - 14,9 mld dolarów

3. Yili - 14,6 mld dolarów

4. Haitian - 14,5 mld dolarów

5. Pepsi - 13,7 mld dolarów

6. Diet Coke - 12,8 mld dolarów

7. Lay's - 10,4 mld dolarów

8. Nespresso - 10,4 mld dolarów

9. Lipton - 9,9 mld dolarów

10. Nescafe - 9,1 mld dolarów

11. Kinder - 8,9 mld dolarów

12. Mengniu - 8,4 mld dolarów

13. Lindt - 8,1 mld dolarów

14. Monster - 7,5 mld dolarów

15. Fanta - 7,1 mld dolarów

16. Tropicana - 7,1 mld dolarów

17. Oreo - 6,4 mld dolarów

18. Sprite - 6,2 mld dolarów

19. Shuanghui - 5,6 mld dolarów

20. Gatorade - 5,5 mld dolarów

Całkowita wartość marek z czołowej 20 rynku spożywczego to 256 mld dolarów.

W podkategorii "żywność i napoje" brano pod uwagę marki bezalkoholowych napojów gotowych do spożycia, jak gazowane napoje bezalkoholowe, soki, woda butelkowana oraz napoje funkcjonalne, a także kategorie: kawa i herbata (gorąca i mrożona), żywność pakowana, przekąski, posiłki i marki kulinarne, produkty mleczne i słodycze.



Jak piszą autorzy raportu w komentarzu, w dobie pandemii zakupy spożywcze i domowa konsumpcja stały się ważniejsze niż kiedykolwiek, napędzając 12-procentowy globalny wzrost wartości sprzedaży artykułów spożywczych rok do roku, co potwierdzają dane z I kwartału 2021.

Analitycy podkreślają, że w dobie pandemii "blat kuchenny stał się nową kawiarnią". Sprzedaż napojów przeznaczonych do spożycia w domu wzrosła o 10 proc., podczas gdy formaty "on the go", convenience czy "imprezowe" stały się mniej użyteczne dla konsumentów.

W świetle powyższych danych nie dziwi, że wzrost wartości zaliczyło tak wiele topowych marek napojów. W poprzednich latach duży wzrost notowały niewielkie, nowo powstające marki produkujące w niewielkich partiach, często na rynek lokalny. Jednak podczas pandemii duże marki odzyskały swój urok.