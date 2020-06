KappAhl najemcą Galerii Tarnovia

Maj i początek czerwca 2020 roku przyniósł Galerii Tarnovia debiut sklepu sieci KappAhl. Otwarto również odnowiony salon CCC, powiększony lokal marki New Yorker, sklep Rebel Electro w nowej lokalizacji oraz nowy punkt usługowy – myjnię samochodową.

Oprócz wspomnianych otwarć trwają również prace przy wykańczaniu lokalu dla sieci Jysk.

Zmiany w ofercie Galerii Tarnovia trwają od stycznia 2019 roku. W tym czasie eksperci CREAM Property Advisors wynajęli łącznie ponad 7 tys. mkw., co stanowi ponad 40 proc. powierzchni GLA. Do grona najemców dołączyli tacy najemcy, jak m.in.: Biedronka, Jysk, Femestage by Eva Minge.

W Galerii Tarnovia na ponad 17 tys. mkw. powierzchni handlowej działa 60 sklepów. Centrum handlowe mieści się przy ulicy Krakowskiej 149. W 30-minutowej strefie oddziaływania Galerii Tarnovia mieszka przeszło 270 tys. osób, a w 10-minutowej strefie – blisko 90 tys. osób.