Kapsel bohaterem nowej kampanii marki Tymbark

Nowa kampania marki jest skupiona wokół fenomenu kapsla Tymbarku. Spot przedstawia krótkie historie ludzi uchwyconych w trakcie codziennych sytuacji. Każdą z nich łączy jeden wspólny element – kapsel.

Wszystkie materiały w kampanii spaja hasło: „A Ty? Co masz pod kapslem?”. To pytanie słyszymy bardzo często od towarzyszących nam osób, gdy sięgamy po napój Tymbarku. Po otwarciu butelki nasz wyraz twarzy momentalnie się zmienia. Odrywanie i dzielenie się hasłem spod kapsli stało się naturalne i dla wielu stanowi pozytywny rytuał.

Poza telewizją i platformami VOD Tymbark w kampanii wykorzystuje szeroko różne platformy komunikacji. Kreacje na nośnikach digitalowych i outdoorowych zostały kontekstowo dopasowane do lokalizacji i tematu. Reklamy na witrynach w sieci są z kolei dopasowane tematycznie do ich treści.

Ideę kampanii marka kontynuuje w rozbudowanej komunikacji social mediowej w internecie Oprócz kampanii display Tymbark prowadzi komunikację na własnych kanałach marki (w tym poprzez chatbota), a do wspólnego odkrywania haseł zaangażował także influencerów. Różnorodni twórcy związani m.in. z YouTubowym „Studiem Tymbark” rozpoczęli wyzwanie polegające na tym, by odkrywać hasła Tymbarku, wcielać je w życie i podawać wirtualnie kapsel dalej, zarazem nominując kolejne osoby do tego samego. Wszystko po to, by najlepsze emocje od Tymbarku przekazywać dalej – również online.