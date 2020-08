Karin Sköld nową prezes IKEA Retail w Polsce

fot. IKEA

1 września br. Karin Sköld zostanie nową prezes IKEA Retail Polska i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju. Zastąpi na stanowisku Carolinę Garcia Gomez, która pełniła tę rolę przez ostatnie dwa lata, a obecnie zostanie dyrektorem ds. digitalizacji w globalnych strukturach firmy w Szwecji.

Karin Sköld pracowała jako dyrektor regionalna i była odpowiedzialna za 9 sklepów IKEA w Polsce, poza Warszawą. Wcześniej pracowała jako dyrektorka regionalna w Chinach oraz piastowała różne stanowiska w IKEA, w tym stanowisko asystentki zarządu CEO Ingka Group oraz w ramach łańcucha dostaw w IKEA w Szwecji.

- Naszym celem jest, aby IKEA była jeszcze bardziej przystępna cenowo i dostępna dla wielu ludzi. Chcemy osiągnąć ten cel, kładąc duży nacisk na zrównoważony rozwój. Będziemy nadal rozwijać się w Polsce, inwestując w rozwój sprzedaży wielokanałowej, ale będziemy również otwierać nowy sklep w Szczecinie w 2021 r. W tym roku świętujemy 60-lecie obecności firmy w Polsce. W 1961 roku Ingvar Kamprad zamówił pierwszą partię krzeseł w polskiej fabryce i od tego czasu produkcja w tym kraju rozwija się nieprzerwanie, obecnie Polska jest drugim, co do wielkości, producentem po Chinach – dodaje Karin Sköld.

Czasy Caroline jako prezeski IKEA Retail w Polsce oraz dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju to czasy dwucyfrowego wzrostu sprzedaży i rozwoju strategii wielokanałowej.