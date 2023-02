Karp odpowiedzią na konsumenckie trendy

Czy to oznacza, że sezon na tę rybę już minął? Absolutnie nie. Chociaż kojarzy się nam z bożonarodzeniową tradycją, to jest rybą całoroczną, którą chętnie kupujemy w poświątecznych miesiącach. I sięgać po nią będziemy również w 2023 roku, ponieważ karp wpisuje się w dominujące trendy konsumenckie, czyli powrót do tego co lokalne i dobre dla środowiska.

Konsumencki zwrot ku lokalności

W tym roku, dokonując wyborów zakupowych, coraz częściej będziemy zwracać się ku temu, co lokalne. Jak podaje raport Mintel: Trendy na globalnym rynku konsumenckim w 2023 roku, w obliczu globalnej niepewności gospodarczej, geopolitycznej i klimatycznej, konsumenci będą szukać produktów, pochodzących od rodzimych producentów. Wynika to również ze zmian, jakie zachodzą w naszych postawach, zapoczątkowanych przez pandemię – robiąc zakupy chcemy rozwijać lokalną gospodarkę i mieć pewność, że nasze wybory nie wpływają negatywnie na środowisko.

W dobie galopującej inflacji, lokalność może stać się również sposobem na ochronę naszego portfela – krótsze łańcuchy dostaw, to mniejsze koszty transportu, które obecnie mogą stanowić znaczącą część ceny końcowego produktu.

Cudze chwalicie, swego (lokalnego) nie znacie

Polska lokalnymi produktami stoi, a jednym z nich jest karp – słodkowodna średnio tłusta ryba, hodowana od wieków w niezmieniony, naturalny sposób, do produkcji której nie stosuje się antybiotyków i hormonów wzrostu. To nasz polski „slow food” i „super food”, który rośnie przez trzy lata, odżywiając się tym, co znajdzie na dnie stawu: zooplanktonem czy opadłymi na dno nasionami roślin nawodnych.

A dlaczego „super food”? Ponieważ zawiera niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu składniki odżywcze: zdrowe kwasy tłuszczowe OMEGA-3, białko, żelazo, cynk, kolagen i wapń - którego jest ponad 2 rady więcej niż w tkance łososia i ponad 3,5 razy więcej niż w mięsie łososia. Tak więc Norwegowie mają łososia, a my – Polacy – karpia.





Karp jest rybą na każdy dzień. Chciałbym, żebyśmy odeszli od tego, że jest to ryba odświętna – to już jest za nami. Oczywiście pielęgnujmy tradycję, ale próbujmy tego fantastycznego produktu na co dzień. Karp jest dobry, bo świeży, bo często tuż za miedzą i nie trzeba go przewozić setki tysięcy kilometrów. Jest dobry, bo unikalny pod kątem smaku i aromatu. Karp jest jakiś, powiedział Karol Okrasa, szef kuchni.



Karp idealnie wpisuje się w ideę „slow food”. Mamy dobry produkt, nasz rodzimy produkt. Jest dostępny u wielu producentów, w gospodarstwach rybackich, dzięki czemu w ciągu kilku godzin możemy mieć świeżą rybę na naszym stole, dodał Karol Okrasa.

Pomimo że karp kojarzy nam się ze Świętami Bożego Narodzenia, to jest rybą całoroczną, dostępną w gospodarstwach rybackich na terenie całego kraju. Dzięki temu, że nie jest rybą importowaną, łańcuchy dostaw są krótkie, a sam karp nie musi być mrożony i pokonywać tysięcy kilometrów, by trafić na nasze stoły, co sprawia, że zachowuje świeżość i wszystkie wartości odżywcze. Jak przekonują szefowie kuchni, to najwyższy moment, by ta lokalna ryba gościła w naszym menu codziennie - a nie tylko od święta.



Nie tylko lokalność liczy się obecnie dla konsumentów. Podczas zakupów coraz większą uwagę zwracają oni na zrównoważoną produkcję, czyli to, czy produkt, który chcą nabyć, nie ma negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Hodowla karpia doskonale spełnia te oczekiwania. Ryba dorasta spokojnie przez trzy lata, mając do dyspozycji 10-20 m2, a same stawy karpiowe charakteryzuję się bogatą różnorodnością flory i fauny. Co ważne, całkowita pojemność stawów karpiowych to nawet 800 milionów m3 wody. Liczby te ukazują zdolność stawów do retencji wody - rocznie retencjonują w Polsce ok. 1,5 mld m3 wody i to na terenach, na których brak jest jezior. W obliczu katastroficznych danych, mówiących o szybko zmniejszających się zasobach czystej wody możliwej do wykorzystania, istotne jest poszukiwanie sposobów jej zatrzymania na lądzie. Parująca woda ze stawów nie ucieka do wyższych warstw atmosfery, lecz pozostaje tam, gdzie jej obecność ma większe znaczenia dla lokalnego środowiska.

Warto też podkreślić, że hodowla karpi wytwarza niski ślad węglowy, gdyż ryby odżywiają się pokarmem naturalnym i zbożami. Ślad węglowy jest dużo niższy niż w przypadku produkcji wołowiny i wieprzowiny. Dodatkowym walorem hodowli karpi jest też niski poziom troficzny – aby wyhodować karpia nie jest niezbędne eksploatowanie zasobów ryb pelagicznych na mączkę, jak to ma miejsce w przypadku łososi hodowlanych (na 1 kg łososia trzeba odłowić ponad 5 kg szprotów lub sardeli).