Karp w tym roku po 30 zł? Mogą być problemy z dostępnością

O ceny ryby i jej dostępność pytamy przedstawicieli Stawów Milickich.

Ceny karpia w 2022 roku

- W ubiegłym roku, w grudniu cena detaliczna karpia kształtowała się na poziomie 20-25 zł/kg (im bliżej świąt tym drożej) w gospodarstwach rybackich i na poziomie 22-27 (nawet do 30 zł) na targowiskach. Cena detaliczna karpia obecnie w naszym gospodarstwie to 27 zł/kg, a w grudniu 2021 było to 22-25 zł. Wzrost cen przed świętami był spowodowany brakiem ryby na rynku - mówi nam Przemysław Urniaż, dyr. ds. Infrastruktury i Logistyki Stawów Milickich.

Karpia na rynku jest mniej. Koszty rosną...

Jak wyjaśnia przedstawiciel Stawów Milickich, produkcja roczna karpia w 2021 r. w Polsce była na poziomie 17,5 tys. ton czyli ok 4-5 tys mniej, niż w latach ubiegłych. Import także był znacząco niższy, bo na poziomie ok 1,5 tys. ton w porównaniu do 5-6 tys ton w latach wcześniejszych.

- W tym roku, tak jak w poprzednim - koszty produkcji są dramatycznie wyższe, niż we wcześniejszych latach, gdy różnice były na poziomie inflacji - mówi nasz rozmówca.

Główne koszty produkcji karpia to: zboże do karmienia, nawozy i paliwo ( przy hodowli stawowej energii zużywa się mało) no i oczywiście pensje.

- W ubiegłym roku wzrost tych kosztów był na poziomie 20-30% w stosunku do roku 2020. W tym roku zboże kupowaliśmy o 50 % drożej niż 2021, nawozy od 100% do 400% drożej, a koszty paliwa wszyscy sami odczuwamy i jest to obecnie ok 60% więcej niż w 2021 r.- wymienia Przemysław Urniaż.

Cena karpia: Czy będzie po 30 zł?

Oczywiście na cenę końcową bardzo duży wpływ będzie miała ilość karpia dostępnego w tym roku na rynku.

- Z powodu bardzo złych warunków atmosferycznych i suszy w 2020 i 2021 r ilość narybku (pierwszy rok produkcji) i kroczka (ryba dwuletnia) to w efekcie ilość ryby handlowej (3 letniej) była bardzo mała. Niestety ten rok także będzie bardzo niekorzystny produkcyjnie i wynik w najlepszym wypadku będzie podobny jak w roku ubiegłym, ale osobiście uważam, że może to być ok 1 tys. ton mniej. Import z południa także będzie mniejszy, gdyż nasi południowi sąsiedzi borykają się z podobnymi problemami jak i my - zauważa Przemysław Urniaż.

- Zatem w grudniu cena detaliczna karpia może się kształtować na poziomie 25 do 30 zł w zależności od regionu Polski i niestety może być także problem z jego dostępnością w niektórych częściach kraju - podsumowuje przedstawiciel Stawów Milickich.