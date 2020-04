Kartka z kalendarza: 25 lat temu ruszył pierwszy sklep z szyldem Biedronka (galeria)

Tak zmieniły się sklepy sieci Biedronka. Po lewej - jeden z pierwszych punktów; po prawej - sklep na warszawskiej Białołęce, otwarty w 2019 roku

4 kwietnia 1995 r. w Poznaniu przy ul. Newtona został otwarty pierwszy sklep sieci Biedronka. Od tego czasu minęło dokładnie 25 lat, a Biedronka dorobiła się ponad 3000 sklepów w całym kraju, stając się rynkowym liderem, najbardziej rozpoznawalną marką wśród sieci handlowych oraz jednym z największych pracodawców w Polsce. Jak zmieniały się jej sklepy? Zapraszamy do naszej galerii zdjęć!

Założycielem sieci Biedronka był przedsiębiorca Mariusz Świtalski, właściciel Elektromisu. W 1997 roku Jerónimo Martins odkupiło od tej firmy 210 sklepów i od tego czasu dynamicznie rozwija tę sieć. W marcu 2010 roku w Poznaniu, przy ul. Bobrzańskiej, otwarto 1500. sklep z tym szyldem, a do 2012 roku otwarto kolejne 500 placówek.

W 2008 JM przejęło ponad 120 sklepów niemieckiej sieci Plus. 8 października 2012 w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 366 otwarto dwutysięczny sklep Biedronki. 2500 sklepem sieci został obiekt otwarty 15 września 2014 w Milanówku przy ul. Królewskiej 21.

Sklep 3000 został otwarty pod koniec ubiegłego roku, choć sieć nie komunikowała tego oficjalnie.

Sklepy Biedronki na przestrzeni lat przeszły ogromną metamorfozę, dostosowując się do zmian, które dynamicznie zachodziły w branży handlu detalicznego. Najnowocześniejszymi placówkami sieci są sklepy w warszawskiej Galerii Młociny oraz na Białołęce, przy ul.ul. Modlińskiej 347. Ten ostatni wyróżniają m.in. proekologiczne rozwiązania technologiczne – panele fotowoltaiczne, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, czy komunikacja marketingowa w sklepie na ekranach LCD zamiast papieru. Jest to również pierwsza Biedronka w Polsce, która zaoferowała samoobsługowy kącik „Kawa i Ciacho” z myślą o szybkich zakupach kawy i dań lunchowych oraz darmowe wi-fi dla klientów.

Sprzedaż w sieci Biedronka w 2019 roku wzrosła o 7,9 proc., do 12,6 mld euro. Biedronka zamknęła 2019 rok liczbą 3 002 lokalizacji, otwierając w tym roku 33 mniejsze sklepy w formacie mini i 95 regularnych sklepów (w sumie 102 placówki). W tym okresie firma przebudowała 252 sklepy. Sieć posiada 16 centrów dystrybucji.

Na 25-lecie Biedronka zainaugurowała działalność Fundacja Biedronki. W tym roku będzie ona dysponowała kwotą 50 mln zł. Fundacja powstała po to, by pomagać osobom starszym. Pierwszym jej programem będzie program kart przedpłaconych „Na codzienne zakupy”, obejmujący 10 tys. seniorów. Na ten cel Biedronka przeznaczy blisko 15 mln zł.



W lutym br. sieć utworzyła stanowisko rzecznika klienta, które objęła Magdalena Koralewska. Do biura obsługi klienta rocznie trafia 500 tys. spraw, z czego 250 tys. to reklamacje. Od teraz po zakończonej nie po jego myśli procedurze reklamacyjnej klient będzie miał możliwość odwołania się do nowej instancji. Firma uważa, że w czasach, gdy spersonalizowane doświadczenie ma coraz większe znaczenie, istotne jest stworzenie stanowiska, którego optyka będzie odzwierciedlała punkt widzenia klienta, a nie firmy.