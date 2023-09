Kartony do płynnej żywności - wystartowała kampania promująca  

Kartony do płynnej żywności są od lat powszechnie wykorzystywane na polskim rynku spożywczym. Pakowane jest w nie wiele popularnych produktów, które codziennie trafiają na polskie stoły. Fundacja ProKarton w najnowszej odsłonie kampanii pokazuje, jak często kartony towarzyszą nam w trakcie dnia, z czego nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

W kartony zapakowane są ulubione produkty Polek i Polaków, które towarzyszą nam od rana do wieczora. Zaczynając od poranka, kiedy na śniadanie często jemy owsiankę czy płatki, zalewane mlekiem krowim lub jego roślinnymi odpowiednikami, przez drogę do pracy, czy podczas przerwy, kiedy wypijamy sok, po obiad - makaron z sosem, przygotowanym na bazie passaty pomidorowej i popołudniowe smoothie na bazie maślanki, aż po sałatkę z serem typu feta na kolację. Kartony do płynnej żywności to uniwersalne opakowania, które umożliwiają praktyczne, wygodne i bezpieczne przechowywanie napojów i żywności. Właśnie to chcieliśmy pokazać w naszym nowym filmie – opowiada Łukasz Sosnowski z Fundacji ProKarton.

Kampania to także temat środowiska

Tegoroczna kampania to także temat środowiska: kartony do płynnej żywności w ok. 75% składają się z celulozy – surowca w pełni odnawialnego. To materiał naturalny, pozyskiwany z upraw oznaczonych znakiem FSC® lub z innych certyfikowanych źródeł. Fundacja przypomina również o zasadach selektywnego zbierania odpadów – kartony po zużyciu należy wyrzucać do żółtego pojemnika, dzięki czemu poddaje się je recyklingowi. Z odzyskanych włókien wytwarza się m.in. tekturę falistą i ręczniki papierowe.

Chcemy zwrócić uwagę konsumentów na fakt, że wybieranie produktów w kartonach niesie szereg benefitów: wygodę, praktyczność, bezpieczeństwo. Jednocześnie są to opakowania mające niski ślad węglowy, wykonane w większości z surowca odnawialnego i poddawane recyklingowi – jest to więc wybór przyjazny środowisku – dodaje Łukasz Sosnowski.

Wszystkie te cechy zostały przedstawione w filmie przygotowanym przez Fundację. Energiczna muzyka i soczyste kolory inspirują do wyboru właśnie tego typu opakowań przy sklepowej półce i przypominają o ich poprawnej selektywnej zbiórce. Film jest promowany na platformach Facebook, Instagram oraz YouTube. Kampania potrwa do połowy października.

Animację można obejrzeć na kanale YouTube Fundacji ProKarton:

https://www.youtube.com/watch?v=nJY35Sv4OlA

Fundacja ProKarton została założona przez producentów materiału opakowaniowego do mleka i soków. Powstała w 2011 roku w odpowiedzi na społeczne zapotrzebowanie w zakresie edukacji ekologicznej.