Karty podarunkowe Lidla dla klientów. Jak wziąć udział w akcji?

W ramach „Wielkiej Świątecznej Loterii Lidla” od 14 listopada do 23 grudnia br. (przez 40 dni, w tym w dwie niedziele handlowe), do wygrania co godzinę od 6:00 do 21:59 są karty podarunkowe o łącznej wartości 2 000 zł.

W ciągu 40 dni w loterii może wygrać 640 klientów sklepów Lidl Polska, zdobywając karty podarunkowe na zakupy w sklepach stacjonarnych o łącznej wartości 1 280 000 zł. W loterii mogą wziąć udział osoby, które dokonały zakupów za co najmniej 99 zł od 14 listopada do 23 grudnia br.

Jak zyskać szansę na wygraną?

Należy zrobić zakupy (za co najmniej 99 zł w sklepach sieci Lidl Polska, w terminie od 14 listopada do 23 grudnia) pamiętając, że do wartości promocyjnych zakupów nie mogą wliczać się wyłączone produkty wskazane w regulaminie.

Konieczne jest zachowanie oryginału dowodu zakupu, a następnie zarejestrowanie paragonu na stronie: www.swiatecznaloterialidla.pl. Szczęśliwcy o wygranej dowiedzą się od razu po wysłaniu zgłoszenia oraz otrzymają do wypełnienia formularz, do którego należy dołączyć zdjęcie lub skan wygranego paragonu.

Po pozytywnej weryfikacji przekazanych danych, w odpowiedzi na podany adres mailowy zostanie wysłana nagroda w postaci elektronicznych kart podarunkowych o łącznej wartości 2 000 zł. Nagrody można wykorzystać na zakupy w sklepach stacjonarnych Lidl Polska do 28 lutego 2023 r.

Organizatorem akcji jest Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji dostępne są na stronie www.swiatecznaloterialidla.pl.