Karuzela Okazji z Lidl Plus – nowa akcja promocyjna sieci

W ramach akcji oferowane będą promocje takie jak „2 w cenie 1”, rabat 15 złotych czy obniżki cen produktów nawet do 50%. Akcja potrwa do 1 lipca 2023 r.

Lidl Polska nieustannie chroni polskie rodziny przed inflacją. W ramach uruchomionego Lidlowego Programu Oszczędnościowego 1 czerwca wystartuje nowa akcja promocyjna – Karuzela Okazji z Lidl Plus. Jej mechanizm jest prosty: po zeskanowaniu aplikacji Lidl Plus podczas zakupów, klienci otrzymają dostęp do dodatkowych superrabatów. Jak je otrzymać? Wystarczy zakręcić karuzelą i zgarnąć kupon odpowiedni dla danego progu, np. będzie to produkt w cenie promocyjnej czy kupon rabatowy na kolejne zakupy. Akcja potrwa do 1 lipca br.

Lidlowy Program Oszczędnościowy

Karuzela Okazji to już kolejna akcja dostępna w ramach Lidlowego Programu Oszczędnościowego. Każdego miesiąca na klientów sieci czeka nowa akcja promocyjna – w maju obowiązywały Bonusowe Wtorki, a także Wielkie Obniżki Cen Mięsa, Zdrapka Plus oraz Lidlowa Super 5.