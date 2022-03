Karuzela Puławy zamiast Tesco ruszy w kwietniu. Netto najemcą

Na powierzchni 14 000 mkw. znajdzie się 20 sklepów oraz parking na 560 samochodów. Inwestor Karuzeli ma już podpisane umowy najmu m.in. z: Sinsay, Cropp, House, Pepco, Action, Dealz, Jysk, CCC, Martes Sport, Media Expert, Netto oraz drogerią Rossman i apteką Superpharm. Pracę w Karuzeli znajdzie ponad 150 osób.

W sąsiedztwie istnieje już sklep „zrób to sam” Leroy Merlin, restauracja McDonald’s oraz stacja paliw Moya.

„Przebudowa istniejącego obiektu i fakt rozpoczęcia budowy w sierpniu umożliwiło skrócenie okresu realizacji do 8-9 miesięcy. Nie bez znaczenia dla tempa prac jest również profesjonalizm generalnego wykonawcy” – mówi Grzegorz Pękalski z Karuzela Holding.

Inwestorem projektu jest polska firma Karuzela Holding oraz belgijski fundusz inwestycyjny Mitiska REIM.



Karuzela Holding to firma specjalizująca się w inwestycjach na rynku nieruchomości handlowych na terenie całej Polski. Poprzez swoje biura w Warszawie i Poznaniu realizuje cały proces deweloperski koncentrując się na budowie parków handlowych i małych galerii.