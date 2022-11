Kasa samoobsługowa sposobem na niedzielny handel? Wykorzystują ją Żabka i Duży Ben

Duży Ben funkcjonuje na rynku od 2016 roku. Jest to największa w Polsce sieć sklepów z alkoholem. Teraz otwiera swoje sklepy także w niedzielę - warunek płatność kartą.

Duży Ben otwarty w niedziele

Sklepy Duży Ben ogłaszają możliwość zakupów w niedzielę na banerach rozstawianych przed placówkami. W niedzielę w sklepie nie da się kupić wyrobów tytoniowych.

Niedawno sieć wdrożyła inne rozwiązanie poszerzając zakres usług. Detalista nawiązał współpracę z Glovo. W jej efekcie klienci – w wybranych miastach – zyskują możliwość zamówienia artykułów z oferty Dużego Bena wprost pod swoje drzwi. Ponadto sieć nawiązała także współpracę z Pointpack, dzięki której kupujący będą mieli możliwość nadawania i odbioru paczek w placówkach Dużego Bena.

Warszawski sklep Duży Ben fot. dlahandlu.pl

Żabka otwarta w niedziele

Przypomnijmy, bezobsługowość i zatrudnienie w sklepie tylko "pracownika ochrony" a nie sprzedawcy to odpowiedź Żabki na uszczelniony zakazu niedzielnego handlu. W systemie bezobsługowym nie ma bowiem elementu ludzkiego, a właśnie kwestia pracy sprzedawców w niedziele jest osią konfliktu o zakaz versus uwolnienie handlu w niedziele.

Gazetka reklamowa sieci Żabka

Firma w swoim sprawozdaniu finansowym pisze, że w 2021 r. zmianie uległy przepisy dotyczące handlu w niedziele. Oznacza to, że od lutego 2022, w te dni franczyzobiorcy prowadzący sklepy pod szyldem Żabka nie będą mieli możliwości korzystania z pomocy pracowników. Spółka wprowadziła szereg rozwiązań, które mają za zadanie ułatwić franczyzobiorcom prowadzenie sklepów w te dni, m.in. we wszystkich placówkach zainstalowane zostały hybrydowe urządzenia kasowe. Kasy te mogą służyć do standardowej obsługi z udziałem kasjera, ale wyposażone są także w tryb samoobsługowy, co pozwala klientom na szybsze dokonanie zakupów, uwalniając także czas franczyzobiorców.