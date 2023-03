Kasjer w Polsce dostaje "na rękę" 2,8 tys. zł. Czy to naprawdę tyle co nauczyciel?

Od dłuższego czasu panuje przekonanie, że zarobki kasjerów w popularnych supermarketach są wyższe, niż zarobki nauczycieli. Czy naprawdę tak jest?

Minimalne wynagrodzenie nauczyciela początkującego wkrótce wyniesie 3690 zł brutto, nauczyciela mianowanego - 3890, a dyplomowanego - 4550 zł.

Stawki są bardzo podobne co w handlu detalicznym, ale tylko na początku drogi zawodowej...

Zarobki kasjerów

Korzystając z portalu wynagrodzenia.pl sprawdziliśmy średnie miesięczny wynagrodzenie kasjera w Polsce. Średnia pensja to 3700 zł brutto. Netto jest to 2852 zł.

25 proc. najgorzej wynagradzanych kasjerów zarabia poniżej 3 340 zł brutto. Na zarobki powyżej 4 240 zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych kasjerów handlowych.

wynagrodzenia.pl

Według badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny, w Polsce kobiety stanowią około 65% pracowników sektora handlowego, a w handlu detalicznym stanowią aż dwie trzecie pracowników.

Kasjer zaczynający pracę w sieci Biedronka zarabia od 2023 r. od 3950 zł do 4300 zł brutto. Jeśli ma staż powyżej 3 lat zarobi od 4100 zł do 4550 zł brutto.

W Lidlu kasjer początkowo zarobi od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto. Po roku pracy może liczyć na zarobki: od 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu - od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto.

Zarobki kierownika stoiska w markecie

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana) na tym stanowisku wynosi 4 990 zł brutto (3731 zł netto). Co drugi kierownik stoiska w markecie otrzymuje pensję od 4 690 zł do 6 030 zł. 25% najgorzej wynagradzanych kierowników stoiska w markecie zarabia poniżej 4 690 zł brutto. Na zarobki powyżej 6 030 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych kierowników stoiska w markecie.

Zarobki dyrektorów sklepów

A ile zarabia dyrektor sklepu? Serwis wynagrodzenia.pl, podpowiada nam, że miesięczne wynagrodzenie całkowite na tym stanowisku wynosi 12 460 zł brutto (8 824 zł netto). Co drugi dyrektor sklepu otrzymuje pensję od 8 730 zł do 18 250 zł. 25% najgorzej wynagradzanych dyrektorów sklepów zarabia poniżej 8 730 zł brutto. Na zarobki powyżej 18 250 zł brutto może liczyć grupa 25% najlepiej opłacanych dyrektorów sklepów.

Handel największym pracodawcą

W branży handlowej w naszym kraju zatrudnionych jest około 1,5 – 2 mln osób, co czyni ten sektor największym pracodawcą w Polsce. W sklepach pracuje największy odsetek zatrudnionych (według GUS to 4,6 proc. ogólnej liczby pracowników). Od kilku lat handel mierzy się jednak z brakami kadrowymi, a luki tej nie wypełnili nawet uchodźcy z Ukrainy.