Kasztelan i Żabka we wspólnej kampanii

Spot " Do Żabki racz Waść wpaść" jest już emitowany w telewizji, fot. mat. pras.

Żabka po raz kolejny zaskakuje innowacyjną kreacją marketingową, tym razem zrealizowaną we współpracy z dostawcą piwa Kasztelan – Carlsberg Polska. Spot reklamowy, w którym Kasztelan odwiedza sklep sieci, wjeżdżając do niego konno i zachęcając: Do Żabki racz Waść wpaść, jest już emitowany w telewizji.

Spot z udziałem Kasztelana na koniu utrzymany jest w konwencji innych reklam telewizyjnych Żabki, pokazujących zabawne scenki z udziałem aktorów wcielających się w pracowników jednego ze sklepów sieci. W klientów sieci Żabka wcielali się w nich już m.in. kierowca rajdowy Krzysztof Hołowczyc, piłkarze Kamil Grosicki i Jerzy Dudek, bokser Mike Tyson czy skoczkowie narciarscy Kamil Stoch, Piotr Żyła i Tomasz Pilch.

Reklama „Zaproszenie” pojawiła się w telewizji i na kanale YouTube 28 kwietnia br. Spot towarzyszy przygotowanej przez sieć Żabka we współpracy z Carlsberg Polska promocji, w ramach której piwo Kasztelan Jasne Pełne oraz Niepasteryzowane w butelce 0,5 l dostępne jest w atrakcyjnej cenie 2,20 zł/szt. przy zakupie 3 szt. Promocja obowiązuje do 11 maja br. lub do wyczerpania zapasów.