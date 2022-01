Katarzyna Bosacka odtwarza koszyk Andrzeja Dudy. W 2015 roku zakupy kosztowały 37,02 zł, a dziś?

- Przeszło 3/4 Polaków kupuje w dyskontach. Kiedyś za 100-150 zł wychodziło się stamtąd z pełnym koszykiem. Dzisiaj tych rzeczy jest coraz mniej. Starłam się znaleźć jakiś punkt odniesienia. I znalazłam. 27 marca 2015 roku Andrzej Duda wybrał się do sklepu Biedronka. Te zakupy są znane jako "koszyk Dudy" - mówi dziennikarka w swoim filmie na kanale YouTube EkoBosacka.

Katarzyna Bosacka przypomniała, że Andrzej Duda do koszyka włożył: 0,5 kg chleba krojonego, 30 jaj, 400 g sera żółtego, 1 l mleka i 1l oleju rzepakowego, 2 l soku pomarańczowego Riviva, margarynę Rama, 1 kg cukru oraz jajko-niespodziankę. Za wszystko zapłacił 37,02 zł.

Koszyk Katarzyny Bosackiej

Co kupiła Katarzyna Bosacka? To niemal identyczny koszyk. Różnice to: 20 jaj z chowu ściółkowego oraz 10 z wolnego wybiegu (nie ma w ofercie opakowania z 30 szt jaj), ser żółty pakowany 450 g oraz 0,55 kg chleba. Za swoje zakupy dziennikarka zapłaciła 67,89 zł.

- Pomiędzy kwotą 37,02 zł a 67,89 zł mamy 30,87 zł różnicy. Gdybyśmy cofnęli się o te prawie siedem lat i zobaczyli, że mamy tam "koszyk Andrzeja z Krakowa", to mamy pokazane, że ceny w Polsce, a zwłaszcza w Biedronce, wzrosły o 84 proc. A licząc niewielkie uchylenia w moich zakupach - o 80 proc. na pewno. I to jest realny wskaźnik zarówno inflacji i wzrostu cen, wszystkiego tego, co wydarzyło się w ostatnich latach. To nam jasno pokazuje, dlaczego z naszego koszyka zakupowego znikają produkty - mówi Katarzyna Bosacka.

W 2020 roku "koszyk Dudy" odtworzył poseł PO, Dariusz Joński. Zapłacił wówczas za zakupy 52,67 zł.