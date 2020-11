Katharsis Development sprzedaje HopStop Siedlce do LCP Properties

HopStop, park handlowy typu convenience w Siedlcach, został sprzedany przez Katharsis Development, polskiego dewelopera, do LCP Properties, brytyjskiego inwestora z oddziałem w Polsce. Zespół doradczy Avison Young reprezentował podczas transakcji sprzedającego.



HopStop w Siedlcach to kolejny z parków handlowych wybudowanych przez Katharsis Development pod tym szyldem. Poprzednie nieruchomości, znajdujące się w Radomiu, Zamościu (2 obiekty) i Rembertowie, zostały sprzedane do nowego właściciela w transakcji portfelowej w 2018 roku.

HopStop w Siedlcach został oddany do użytkowania w 2019 roku. Oferuje prawie 4,900 mkw GLA i jest w 100% wynajęty takim najemcom jak Lidl, Hebe, Pepco, Media Expert, Kik, Rossmann. Na terenie parku znajduje się również stacja paliw Orlen.

- Nasz cel to powiększenie portfela nieruchomości komercyjnych w Polsce o kolejne 150 mln euro w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.“ – mów Krystian Modrzejewski, Country Manager Poland, LCP Properties.