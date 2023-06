Kaucja w sklepach od 200 mkw. W systemie butelki szklane, plastikowe i puszki

Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego. Oddając butelki szklane do 1,5 l, butelki plastikowe do 3 l i puszki do 1,5 l - nie trzeba będzie okazywać paragonu. Poinformował o tym na Twitterze wiceminister Jacek Ozdoba.