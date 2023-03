Kaucja za butelkę w górę o 100 proc. Carrefour negocjuje z dostawcami

- Carrefour stał się w Polsce liderem pod względem zwrotności butelek, ponieważ obecnie przyjmujemy ich już dwa razy więcej niż sprzedajemy, przejmując tym samym na siebie koszty obiegu zwrotnego tych opakowań - mówi Marek Lipka, dyrektor handlowy i członek zarządu Carrefour Polska.

W 2022 roku Carrefour Polska odebrał w swoich sklepach 11,4 miliona butelek zwrotnych, czyli blisko dwa razy więcej niż sprzedał ich swoim klientom. To wynik akcji, w ramach której ta sieć jako jedna z pierwszych na rynku rozpoczęła odbiór butelek zwrotnych bez konieczności okazywania paragonu zakupu oraz wypłacając klientom pełną wysokość kaucji w bonach na zakupy.

Producenci podnoszą kwotę kaucji za butelkę

- Zgodnie z motywacjami producentów, którzy podnieśli kwotę kaucji o 100% wierzymy, że w nowej kwocie zawarte zostały również koszty firm, które uczestniczą w tym systemie kaucyjnym. Chcemy zwrócić się tym temacie do producentów i zarazem naszych dostawców, aby zwiększonych kosztów punktów odbioru butelek nie przenosić na klientów oraz na pozostałych uczestników tego systemu. Obawiam się, że jeżeli nie uda nam się dojść do porozumienia, będziemy zmuszeni do zmiany regulaminu naszej akcji, ponieważ obecna jej skala, w której przyjmujemy dwa razy więcej butelek niż sprzedajemy, nieproporcjonalnie zwiększyła nasze koszty i nie będziemy w stanie sprostać jej finansowo. Z pewnością byłoby to ze szkodą dla klientów i środowiska, do czego nie chcemy dopuścić - kontynuuje Marek Lipka.

Carrefour przyjmuje butelki zwrotne bez paragonu, fot. mat. pras.

Carrefour chce wycofać ze sklepów butelki bezzwrotne

Carrefour rozpoczął też już przygotowania do rozmów z dostawcami na temat wycofania ze swoich sklepów własnych oraz sklepów swoich partnerów franczyzowych butelek bezzwrotnych o pojemności 0,65l dla produktów, które w ofercie sieci mają swój odpowiednik w butelce zwrotnej o pojemności 0,5l. Jak wynika z wyliczeń Carrefour, tylko z tytułu tej zmiany, do koszy na szkło Polaków może trafić ponad 300 000 szt. butelek mniej w skali jednego roku.

To nie koniec zmian proponowanych przez Carrefour. Sieć zachęca również producentów działających na polskim rynku do ujednolicenia produkowanych butelek zwrotnych, ponieważ obecna sytuacja, w której każdy producent ma inną butelkę, znacznie podnosi koszty ich ponownego wprowadzenia do obiegu.

Wierzymy, że wspólnie z naszymi dostawcami jesteśmy w stanie zainicjować trwałą zmianę, która wyznaczy kierunek dalszego rozwoju system kaucyjnego opakowań zwrotnych w Polsce, podobnie jak miało to miejsce w przypadku otwarcia naszych sklepów na odbiór butelek zwrotnych bez paragonu - dodaje Marek Lipka.