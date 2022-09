Kaufland: 200 kolejnych produktów marki własnej z nową recepturą

- Jako sprzedawca żywności bierzemy na siebie dużą odpowiedzialność. Dlatego współpracujemy z naszymi dostawcami, aby krok po kroku optymalizować receptury produktów naszej marki. Naszym celem jest, aby nie używać żadnych substytutów przy zachowaniu tego samego smaku i jakości. Dlatego od samego początku zwracamy szczególną uwagę na jak najniższą zawartość cukru, soli i/lub tłuszczu przy nowych recepturach - powiedziała Ines Rottwilm, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w sieci Kaufland.

Nutri-Score w markach własnych Kaufland

W 2020 roku Kaufland wprowadził etykiety Nutri-Score, aby pomóc kupującym zrozumieć wartości odżywcze poszczególnych produktów przed podjęciem decyzji o zakupie.

Firma wprowadziła również system Nutri-Score dla produktów marek własnych K-Bio i K-take it veggie. Obecnie wdraża go do produktów z linii, takich jak K-Classic, K-Favourites, K-Wertschatz, K-free i K-to go.

Do końca 2023 r. detalista zamierza włączyć system Nutri-Score do wszystkich kwalifikujących się produktów.